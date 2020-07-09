Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, Van Gölü'ndeki çalışmaları inceledi
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Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, Van Gölü'ndeki çalışmaları inceledi

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen ve içerisinde göçmen bulunan tekneden cesetlerin çıkarılması için yapılan çalışmaları inceledi.

09.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:12

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen ve içerisinde göçmen bulunan tekneden cesetlerin çıkarılması için yapılan çalışmaları inceledi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları dün sonuç vermişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "Birinci Sınıf Dalgıç" özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi tarafından 14.30 sularında 106.5 metre derinlikte ROW cihazıyla tespit edilen tekne için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez de güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgiler alan Başsavcı Dönmez, soruşturmanın hassasiyetle yürütülmesi gerektiği yönünde kolluk kuvvetlerine talimat verdi.

"HER TÜRLÜ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başsavcı Dönmez, cenazeleri çıkarmak için çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "İl Jandarma Komutanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve liman başkanlığımızın desteğiyle çalışmalar yoğun bir şekilde hassasiyetle devam ediyor. Gelişmeler oldukça bilgilendirme yapacağız. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait ROW cihazları var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Bizler de çalışmaları yerinde inceledik. Gerekirse teknenin üstü açılarak cenazelerin çıkarılması noktasında her ihtimali değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"CENAZE SAYISINDA MAALESEF NETLİK YOK"

Batan teknedeki cenaze sayısında bir netlik olmadığını da dile getiren Başsavcı Dönmez, "Şu an soruşturma devam ediyor. Bu anlamda bizzat olay bölgesine geldik. Arkadaşlarımıza destek olmak ve çalışmaları yerinde izlemek amacıyla buraya geldik. Cenaze sayısında maalesef netlik yok.

İfadeler çelişkili ve farklı sayılar veriliyor. Şu süreçte sayıyı telaffuz etmek hukuki anlamda doğru olmaz diye düşünüyorum. Tekneyi ve bazı cenazeleri de gördük. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bir süre çalışmaları takip eden Dönmez, daha sonra il merkezine döndü.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, Van Gölü'ndeki çalışmaları inceledi

Kaynak: İHA

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