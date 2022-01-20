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Van-Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Haberler | Yerel

- Van-Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı Van-Çatak karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı.

ÇATAK, VAN (İHA) - - Van- Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı

VAN - Van- Çatak karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı.

Dün öğlen saatlerinde kapatılan Çatak- Van karayolu, sabah saatlerinde karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açılmıştı. Bugün saat 13.00'a kadar açık kalan karayolu, artan sis ve fırtına ile oluşabilecek çığ ihtimali nedeniyle Çatak Kaymakamlığı tarafından saat 14.00'dan itibaren tekrar trafiğe kapatıldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri gerekli yerlere kontrol noktaları kurarak sürücülerin geçişine izin vermiyor.

Van-Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı

Van-Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı

Van-Çatak karayolu yeniden trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Son Dakika Haberleri

Çatak, Van, Yerel, Haber

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