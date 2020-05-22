Van Büyükşehir Belediyesi otizmli Özcan'ın dileğini gerçekleştirdi
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Van Büyükşehir Belediyesi otizmli Özcan'ın dileğini gerçekleştirdi

Van Büyükşehir Belediyesi otizmli Özcan'ın dileğini gerçekleştirdi Van Büyükşehir Belediyesi, 11 yaşındaki otizmli Özcan Karagülle'nin Ramazan davulcusu isteğini doğum gününde gerçekleştirerek büyük bir sürpriz yaptı.

22.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:03

Van Büyükşehir Belediyesi otizmli Özcan'ın dileğini gerçekleştirdi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, 11 yaşındaki otizmli Özcan Karagülle'nin Ramazan davulcusu isteğini doğum gününde gerçekleştirerek büyük bir sürpriz yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri kısıtlanan Ramazan davulcuları, bu yıl vatandaşları sahura kaldıramadı. Her yıl Ramazan davulcularını sabırsızlıkla sahur vakti evinin balkonundan bekleyen 11 yaşındaki otizmli Özcan Karagülle, bu yıl davulcuları göremeyince büyük üzüntü yaşadı. Özcan'ın üzüntülerinin artmasının ardından anne Hatice Karagülle durumu Van Büyükşehir Belediyesine iletti. Talebin ardından harekete geçen Sosyal Hizmetler ve Zabıta Daire başkanlıklarına bağlı ekipler, Özcan'ın doğum gününde Altıntepe Mahallesi'ndeki evinde sürpriz doğum günü pastası hazırlayıp davullu zurnalı sahur düzenledi. Yapılanlar karşısında büyük sevinç yaşayan Özcan, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarına üfleyerek doğum günü pastasını kesip davul çaldı. Kendisi ve ailesi için hazırlanan hediyeleri de Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç ve Engelli, Yaşlı Hizmetler Şube Müdürü Sibel Çıtakgül'ün elinden aldı.

Yaşananlar karşısında duygulanan anne Hatice Karagülle, "Özcan, Ramazan ayının başından bu yana davulcu görmediği için sürekli bu talebini dile getiriyordu. Bende yasak olduğunu ona söyledim ama ne yazık ki anlatamadım. Çok üzülünce de durumu mecburen Van Büyükşehir Belediyesine illettim. Sağ olsun yetkililer bizi kırmadı ve doğum gününde buraya gelerek oğlumun talebini yerine getirdi. Ben bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun" dedi.

Özcan'ın talebini yerine getirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç de, "Bu yıl korona virüs nedeniyle yıllardır geleneğimiz olan davulcular yoktu. Özcan da bu yıl sahurda davul sesi duymayınca çok üzülmüş. Annesi de bize bu talebi iletince ekipler olarak Özcan'a doğum gününde bir sürpriz hazırladık. İsteği olan davulu ve zurnayı onun yanına getirdik. Kendisi bu sürprizi görünce çok sevindi. Onun bu sevinci bizi de çok mutlu etti" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi otizmli Özcan'ın dileğini gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

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