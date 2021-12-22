VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları sürüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ilk anından itibaren şehir merkezinin yanında, kırsal bölgelerde de harekete geçti. Kar yağışının etkili olduğu Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde geceden bu yana çalışmalarını sürdüren belediye karla mücadele ekipleri, mahalleye bağlı grup yollarında da kar ve tipiyle mücadele ediyor.

Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Yoldüştü Mahallesi'nden ilçeye hareket eden servis, yoğun kar yağışından dolayı mahsur kaldı. Bölgede çalışma yürüten ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol temizlenirken, Mahalle Muhtarı Menduh Elmas, belediye ekiplerine teşekkür etti. İlçe merkezindeki işlerinden dolayı sabah saatlerinde mahalleden hareket ettiklerini fakat kardan dolayı yolda zor anlar yaşadıklarını vurgulayan Muhtar Elmas, "Belediye ekipler gece gündüz çalışıyor. Kar durunca, tipi etkili oluyor ve yol yeniden kapanıyor. Acil işlerimiz olduğu için gitmek zorundaydık. Buradaki şefliğimize bildirdik. Gelip yolumuzu açtılar. Allah razı olsun" dedi.

Mahalle ile ilçe arasında servisçilik yapan Abdulcebal Elmas ise ekiplerin sürekli yollarda hazır beklediğini ve biriken karları temizlediğini belirtti.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ayrıca şehir merkezi ve kırsal kesimlerde olası buzlanma ve don olaylarına karşı da gerekli tedbirlerini aldı.