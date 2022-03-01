VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi dağcıları Van'da buluşturdu

VAN Van Büyükşehir Belediyesi, dağcılık turizminin gelişmesi adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında dağcıları kentte bir araya getirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en iyi dağcılık rotalarına sahip Van Gölü Havzasını dünyaya tanıtmak ve dağcıların kente gelmelerini sağlamak için çeşitli aktiviteler düzenlemeye devam ediyor Bu kapsamda Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kültür ve doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamda Kosova, Arnavutluk ve İstanbul'dan gelen dağcıları Van'da ağırladı. 3 bin 537 metrelik Artos Dağı'na olumsuz hava koşulları ve çığ nedeniyle tırmanamayan dağcılar, hava ve zemin koşullarının iyi olduğu 2 bin 900 metre yüksekliğindeki Kevenli Dağı'na tırmanmaya karar verdi.

Yukarı Bakraçlı (Yedi Kilise) rotasından Büyükşehir Belediyesi Dağcılık Antrenörü Erhan Çalışkan rehberliğinde tırmanışa başlayan dağcılar, zorlu şartlar altında 6 saatte zirveye ulaştı. Zirvede Kosova, Arnavutluk ve Türkiye bayrağı açan dağcılar, zafer pozu verip eşsiz Van manzarasının fotoğraflarını çektiler.

Van coğrafyasının eşsiz güzellikte dağlara sahip olduğunu söyleyen dağcılar, "Van dağcılık turizmi için çok uygun rotalara sahip. Hem yaz hem de kış tırmanışlarına uygun. Dört mevsim tırmanış ve yürüyüş yapabilirsiniz. Tüm doğa ve dağcılık tutkunlarını bu güzellikleri görmeleri için Van'a davet ediyoruz. Ayrıca bu güzelliklerin ortaya çıkmasında gayret sarf eden Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dediler.