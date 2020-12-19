Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı

19.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:51
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da kısıtlamadan muaf tutulan işletmeler mesailerine devam ederken kent sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kentin en işlek bölgeleri Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ve Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri, belirli noktalarda denetim gerçekleştirirken durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri kontrol edildi.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, bazı mahallelerde anons yaparak dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Belediye temizlik işçileri, boş cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Neymar Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de cadde ve meydanlar boş kaldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:54:27. #1.14#
title