Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

31.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:48

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 599 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 599 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van'da olumsuz hava koşullarından dolayı 159 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Hakkari'de 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi bulduğu kentte olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oldu

Kent genelinde kar ve tipi nedeniyle 66 köy ve 147 mezra yolu kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 137 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğünü aktardı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise, kentte 90 köye ulaşımın sağlanamadığını aktardı.

Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Araçların kara gömüldüğü kentte, belediye ekipleri de mahalle, cadde ve sokaklarda biriken karları temizledi.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal
Tüm Haberler Ankara Futbol Yangın Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 11:48:39. #1.16#
title