VAN Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VAN Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar

Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılarVAN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Evde Kal Hareketsiz Kalma"...

VAN Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar
19.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:28

Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar

VAN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler nedeni ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri programında yer alan "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla evde kalan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı. Vatandaşlar bir taraftan spor yaparken bir taraftan da 'Erikdalı' şarkısı eşliğinde oynayıp stres attı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri sokakta, vatandaşlar ise balkonda spor yaptı. İpekyolu İlçesi'ne bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 15 dakikalık periyotlar halinde vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı. Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar antrenörlerin yaptığı hareketleri tekrar ederek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe aileleri de katıldı. 15 dakikalık periyotlar halinde tamamlanan spor etkinlikleri sonrası vatandaşlar çalınan 'Erikdalı' şarkısı eşliğinde oyun oynayarak güzel görüntüler oluşturdu. Toplu konut ve benzeri alanlarda vatandaşlarla egzersiz yaptıklarını söyleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Yamanyurt, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkulu bir şekildi kutlanıyordu. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen koronavirüs salgını sebebiyle etkinlikleri yerine getiremedik. Bizler de bu yıl düzenlenen bir organizasyon ile sokağa çıkma kısıtlamasınan olduğu bu günlerde özellikle müzik eşliğinde antrenörlerimizle birlikte toplu konut ve site benzeri yerleri gezip onlarla sportif egzersizler yapıyoruz. Vatandaşlarımız da Türk bayraklarıyla birlikte balkonlara çıkıp bu etkinliğe destek oluyorlar. Ülkemizin teminatı olan gençlerimizle birlikte geleceğe çok daha umutla bakıyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Haber
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Türkiye'nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya'da havalandı
Türkiye'nin ilk yerli balonu Atatürk ve Türk Bayrağı ile Kapadokya'da havalandı
Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okuyacak
Tüm Türkiye saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okuyacak
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 31 oldu, 1158 yeni vaka tespit edildi
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
BB Erzurumspor'da 5 gün önce koronavirüs tespit edilen 11 kişinin testi negatif çıktı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Beşiktaş paylaşımı yapan Bursasporlu Yiğit Şengil, takımdan gönderildi
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ersin Korkut Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hasan Şaş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Galatasaray Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: VAN Balkonlarında spor yapıp 'Erikdalı' oynadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 16:28:56. #1.15#
title