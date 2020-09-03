VAN Ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, takozlarla kapatıyorlar
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VAN Ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, takozlarla kapatıyorlar

Ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, takozlarla kapatıyorlarVAN'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor.

03.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:36

Ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, takozlarla kapatıyorlar

VAN'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan Bülent Keser (42), ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, kendi kestiği takozlarla kapatıyor. Bahçelerindeki meyve ağaçlarının, ağaçkakanların istilasına uğradığını belirten Keser, "Bazı meyve ağaçlarımızda 20'den fazla delik var. Nasıl bir çözüm buluruz diye düşünürken, delikleri kendi hazırladığımız takozlarla kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

Erciş İlçesi'nin Salihiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Bülent Keser'in başı ağaçkakanlarla dertte. Yaklaşık bin metrekare üzerinde bulunan meyve ağaçlarına dadanan ağaçkakanlar bahçedeki birçok meyve ağacına zarar verdi. Sabahın erken saatlerinde gelip her bir ağaçta 20'den fazla delik açan ağaçkakanlara bir çözüm bulamayan Keser, açılan deliklere kendi hazırladıkları takozlarla çözüm bulmaya çalışıyor.

AĞAÇKAKANLARIN İSTİLASINA UĞRADI

Yaşadıkları Salihiye Mahallesi'nde birçok meyve ağacına ağaçkakanların zarar verdiğini belirten Keser, "Ağaçkakanlar meyve ağaçlarımıza büyük zarar vermeye başladı. Değim yerindeyse meyve ağaçlarımız Ağaçkakan istilasına uğradı. Sabahın erken saatlerinde gelip ağaçları delip, zarar veriyorlar. Tamda bizim uyuduğumuz saatlerde geldikleri için, müdahale şansımız nerdeyse yok. Ürkek bir hayvan sesinden uyanıp engellemeye çalıştığımızda, kaçıp gidiyorlar. Bazı meyve ağaçlarımızda 20'den fazla delik var. Nasıl bir çözüm buluruz diye düşünürken, delikleri kendi hazırladığımız takozlarla kapatmaya çalışıyoruz" dedi.

VAN Ağaçkakanların deldiği meyve ağaçlarını, takozlarla kapatıyorlar

Kaynak: DHA

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