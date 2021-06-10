Van'a gelen İranlılar çiçeklerle karşılandı

VAN'da, geçen yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan, Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden açılması sonrası iş insanları, sanat eğitmenleri ve girişimci kadınların da bulunduğu 41 kişilik İranlı turist kafilesi, kente geldi.

VAN'da, geçen yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan, Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs'ta yeniden açılması sonrası iş insanları, sanat eğitmenleri ve girişimci kadınların da bulunduğu 41 kişilik İranlı turist kafilesi, kente geldi. İranlılar, konakladıkları otelin sahibi Zeki Acar ve görevliler tarafından çikolata ve çiçekler ile karşılandı.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 ay boyunca geçişlere kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs itibarıyla yaya ve araç trafiğine açıldı. Saray ilçesinde bulunan ve İran'da artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan turistler, 72 saat içinde alınan PCR negatif test sonucu ile giriş yapabiliyor. Sınır kapısının açılması sonrası İran'dan aralarında iş insanları ve girişimci kadınların da bulunduğ 41 kişilik turist kafilesi, Van'a geldi. Konaklayacakları otele gelen İranlılar, otel sahibi Zeki Acar ve görevliler tarafından çikolata ikram edilip, karanfil verilerek karşılandı. Mutlu olduklarını belirten İranlılar, hatıra fotoğraf çektirdi.

'İRAN SEÇİMLERİ SONRASI YOĞUN GİRİŞLER BEKLİYORUZ'İranlı girişimci Sara Delilazad, uzun aradan sonra Van'a gelmenin sevincini yaşadığını belirterek, "Biz iki kardeş ülke olarak iyi işler yapmak için geldik. İran'ın tüm şehirlerinden iş adamları, iş kadınları ve yatırımcılarımız geldi. Van'ın potansiyelini ölçmek ve bu yönde iyi adımlar atmak istiyoruz. İranlı turistler şimdilik yoğun olarak gelemiyor. Kapıkule Sınır Kapısı İran tarafından kapalı. Seçimi bekliyoruz. Seçimden sonra inşallah açılır" diye konuştu.'TÜRKLERLE İŞ YAPMAK İSTİYORUZ'İş insanı Pelisa Zangbary ise pandemiden dolayı uzun süredir Van'a gelemediklerini dile getirip, "İş adamları ve girişimci kadınlarımızla birlikte ticaret odasında yapılacak olan toplantı için geldik. Burada hem ziyaretler yaptık hem de kenti gezdik. İranlılar olarak Türklerle beraber iş yapmak istiyoruz. Türklerle ortak noktalarımız çok. Beraber ticaret yapmak istiyoruz" dedi.

İranlı girişimci ve iş insanlarına rehberlik yapan Hikmetullah Yetkin de 41 kişiden oluşan İranlı heyetin Van'a yatırım için geldiğini söyleyerek, "Biz de bundan dolayı çok mutluyuz. 3 gün boyunca burada kalacaklar. Birçok ziyaretlerimiz oldu. Tabi bu ziyaretlerimiz devam edecek. İran, Irak ve Türkiye'de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz