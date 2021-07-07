Vampire: The Masquerade – Swansong 2022'ye Ertelendi
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Vampire: The Masquerade – Swansong 2022'ye Ertelendi

Vampire: The Masquerade – Swansong 2022'ye Ertelendi
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Seçimleri ve eylemleri Boston şehrinin kaderini belirleyecek olan üç vampir hakkında bir gerilim oyunu olacak olan Vampire: The Masquerade - Swansong için yeni bir fragman, bugünkü Nacon Connect canlı yayınında oyunculara sunuldu.

Seçimleri ve eylemleri Boston şehrinin kaderini belirleyecek olan üç vampir hakkında bir gerilim oyunu olacak olan Vampire: The Masquerade - Swansong için yeni bir fragman, bugünkü Nacon Connect canlı yayınında oyunculara sunuldu. Galeb adında yeni bir karakter de duyurulurken daha da önemlisi oyunun Şubat 2022'de piyasaya sürüleceği

Galeb eski bir vampirdir. Yıllar içinde muazzam bir servet ve güç biriktirdi ve kendisini Boston'daki en korkulan vampirlerden biri olarak kabul ettirdi. Ancak tatmin olması zor bir şeyi kaçırıyor. "Kaybettiği bir şey. ya da belki de hiç orada olmayan bir şey."

Oyunun Şubat 2022'de yayınlanacağı resmi olarak bildirilmese de Nacon canlı yayını sırasında çekilen bir görüntü bunu ispatladı. Teknik olarak bu bir gecikme çünkü Swansong başlangıçta 2021'de çıkacaktı (şu an için Swansong web sitesi hala bu tarihi listeliyor) ama neyse ki sadece küçük bir gecikmeyle de olsa bu ilgi çekici oyuna kavuşacağız.

Vampire: The Masquerade – Swansong, The Council'ı da üreten stüdyo olan Big Bad Wolf tarafından geliştiriliyor. Harika bir deneyim sunması beklenen oyun sadece mevcut olacak.

Kaynak: Turkmmo

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