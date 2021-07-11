VALORANT yıl inceleme mail'ine nasıl sahip olabilirsiniz?

Sosyal medyada paylaşılan VALORANT istatistiklerinize nasıl bakacağınızı mı merak ediyorsunuz?

VALORANT oyuncularına geçtiğimiz yıl içindeki istatistiklerini gönderiyor. Twitter'da bazı profesyonel oyuncuların veya kişilerin bu yıl ne kadar headshot attığını veya hangi istatistiklere sahip olduğunu paylaştığını görmüşsünüzdür. Bu haberimizde bu istatistiklerin yer aldığı mail'e nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğiz.

İstatistikler bir oyuncunun kaç kez rakibini öldürdüğünü, toplam hasarını, kafadan vuruş sayısını ve diğer bazı ilginç istatistikleri içeriyor. Kullanıcıların çoğu VALORANT'ın ilk yılında sahip olduğu istatistiklere göz gezdirip paylaşabilirken, bazıları e-postalarının nerede olduğunu ve onu almak için çok mu geç olduğunu merak ediyor. Oyunculara giden bu maile örnek olarak cNed'in paylaştığı gönderiyi verebiliriz:

Mehmet Yağız, kendisine gelen mail'in neden Portekizce olduğunu merak ettiğini söylüyor fakat sizin bunu önemsemenize gerek yok çünkü size gelen mail'ler Türkçe olacaktır.

Gelelim bu maile nasıl erişebileceğinize, bu mail'in sizlere gelmesi için Riot Games'in sitesinden oturum açmanız gerekiyor. gideceğiniz linkten oturum açın ve yukarıda görselde de belirtildiği gibi onay kutusunu işaretleyin. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra yapmanız gereken bir şey kalmıyor. Riot Games'in bir sonraki mail dalgasını beklemeniz yeterli olacaktır.

Kaynak: Playerbros