VALORANT Yeni Oyun Modu 2.03 Yamasıyla Geliyor!
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VALORANT Yeni Oyun Modu 2.03 Yamasıyla Geliyor!

16.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:43
VALORANT Yeni Oyun Modu 2.03 Yamasıyla Geliyor!

En popüler FPS oyunları arasında yerini koruyan VALORANT, çok geniş bir oyuncu kitlesine ve bu kitleyi kaybetmemek için sürekli yenilikler getiren geliştirici bir kadroya sahip.

VALORANT geliştiricileri getirdikleri yamalar ile birlikte oyuncuların oyundan aldıkları zevki arttırmaya çalışmakta. Spike Hücum, Ölüm Kalım Savaşı gibi modlara sahip olan VALORANT'a oyuncuları heyecanlandıracak bir yeni mod daha ekleniyor. VALORANT yeni oyun modu 2.03 yamasıyla karşımıza çıkacak!

Önceden gelen sınırlı süreli oyun modu olan Kar Topu Savaşı çok fazla oyuncuya çekişmeli rekabet havasından çıkıp daha "chill" bir oyun oynama fırsatı sunmuştu. Bu seferki oyun modu ise normal mod gibi 5'e 5 kapışma içermekte. Oyunun mantığı şu şekilde olacak:

5v5

Rakipleri öldür ve 12 Yükseltme Seviyesi boyunca yarış.

12 seviyenin tamamını bitiren veya 10 dakika sonunda en yüksek seviyeye ulaşan ilk takım kazanır.

Oyun başına 800 XP ve galibiyet sonucu +200 XP

Mevcut Artış Seviyesinde Düşmanlara Karşı Öldürme: 1 puan

Önceki Bir Yükselme Seviyesinde Düşmanlara Karşı Öldürme: 0,5 puan

Ulaşılan her yeni seviye yeni bir silah veya yetenek kazandıracak. Son silahla gerekli öldürmeleri yapan takım maçı kazanmış olacak. Maçlar başlarken ilk iki seviyede herkes aynı şekilde başlayacak ve 3. seviyede rastgele silahlar verilmeye başlayacak. Bu yeni " Escalation " VALORANT oyun modu çok fazla zamanı olmayıp daha kısa süreli, 10 dakikalık, maçlara girmek isteyen oyuncular için çok güzel bir seçenek olacak.

Daha fazla VALORANT haberi için aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

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Kaynak: ESporTimes

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