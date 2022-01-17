Valorant Takımlarımızın Sıralamaları #17Ocak

Dünya genelinde espor alanında oyuncu ve izlenme sayısı bakımından beklenenden de fazla destekçi bulan Valorant, ülkemizde de popülerliğini arttırmaya devam ediyor.

2021 VALORANT Champions'i geride bıraktık ve 2022 VCT ile başladık. 2021 yılını VALORANT'ın en büyük takımı temsilcimiz Mehmet Yağız "cNed" İpek'in takımı ACEND olmayı başardı. 2022 yılına 2022 VCT: 1.Aşama Türkiye 1.Hafta'yı Papara SupperMassive Blaze'in Şampiyonluğu ile geride bıraktık. Yapılan karşılaşmalar sonucu Valorant Takımlarımızın Sıralamaları hakkındaki gelişmelere göz atalım.

Valorant Takımlarımızın Sıralamaları

1. SÜPERMASSİVE BLAZE (1661 Puan- 15. Sırada)

Güncel Kadro: XiSTOU, glovee, CyderX, Brave, Izzy, GANDHI(KOÇ)

2. FİRE FLUX ESPORTS (1632 Puan- 19 Sırada)

Güncel Kadro: JN3v1cEEE, SouhcNi, lauress, sociablEE, Skylen, Mavera(KOÇ), marqnue(KOÇ), KyRo(KOÇ)

3. BBL ESPORTS (1622 Puan- 21. Sırada)

Güncel Kadro: aimDLL, AsLanM4shadoW, Muj, pAura, QutionerX, fabre(KOÇ), Vlad(KOÇ)

4. FUTBOLİST (1618 Puan- 23. Sırada)

Güncel Kadro: MrFaliN, p0wa77, MOJJ, qRaxs, qw1, Gais(KOÇ)

5. 2L8 (1517 Puan- 33. Sırada)

Güncel Kadro: Docent, Touven, Gosaydam, froz, Iroh

6. GALAKTİCOS (1507 Puan- 36. Sırada)

7. SURREAL ESPORTS (1504 Puan- 38. Sırada)

8. DİGİTAL ATHLETİCS (1497 Puan- 40. Sırada)

9. THUNDERBOLTS GAMİNG (1483 Puan- 47. Sırada)

10. ZERO ZONE (1476 Puan- 49. Sırada)

11. TEAM AURORA (1459 Puan- 52. Sırada)

12. FENERBAHÇE ESPORTS (1456 Puan- 55. Sırada)

13. FİRE FLUX YOUNG (1442 Puan - 63. Sırada)

14. TEAM LİXA (1437 Puan- 67. Sırada)

15. ETERNAL FİRE (1423 Puan- 78. Sırada)

16. KASTIRALIS (1416 Puan- 82. Sırada)

17. TEAM DEMİRAL ESPORTS (1407 Puan- 89. Sırada)

18. REGNUM CARYA ESPORTS (1400 Puan- 92. Sırada)

19. OTHERSİDE BLUE (1396 Puan- 96. Sırada)

20. PARLA ESPORTS (1393 Puan- 101. Sırada)

21. İSTANBUL WİLDCATS (1389 Puan- 108. Sırada)

22. GRİNGO TEAM (1373 Puan - 127. Sırada)

23. BEŞİKTAŞ ESPORTS (1367 Puan - 139. Sırada)

24. STEEL TACTİCS (1367 Puan - 141. Sırada)

25. OTHERSİDE (1352 Puan - 156. Sırada)

26. KAFALAR ESPORTS (1343 Puan - 163. Sırada)

Ülkemiz dışında bizler VALORANT arenasında bizleri temsil eden;

CNED'in takımı ACEND avrupa takım sıralamasında 2500 Puan ile 1. sırada yer almaktadır.

DEEPMANS'in takımı WAVE ESPORTS avrupa takım sıralamasında 1470 Puan ile 50. sırada yer almaktadır.

Valorant Takımlarımızın Sıralamaları 17.01.2022 tarihinde güncel olarak vlr.gg sitesinden alınmıştır. Takımlarımızın sıralamaları ve puanları turnuva maçlarında aldıkları sonuçlara göre belirlenmiştir. Valorant Türkiye'de sıralamada yer almayan takımlarımız henüz resmi maça çıkmadıkları için ya da listeye giremedikleri için haberimizde yer verilmemiştir.

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