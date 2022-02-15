Valorant'ta hesap nasıl açılır? Valorant hesap açma 2022!

Milyonlarca oyuncunun severek oynadığı oynaması ücretsiz rekabete dayalı taktiksel nişancı oyunu Valorant, 2020'de resmi olarak yayınlanarak oyuncuların gözdesi haline geldi. Peki Valorant'ı oynayabilmek için hesap açmamız gerekir mi? Valorant'ta hesap nasıl açılır? Valorant hesap aç! İşte detaylar…

VALORANT ÜCRETSİZ HESAP OLUŞTUR

Valorant'ı oynamak ücretsiz olduğu gibi hesap oluşturma işlemi de çok basit ve ücretsiz. Valorant'a kayıt olmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Adım #1 Valorant'ın internet sitesine giderek "Ücretsiz Oyna" butonuna basınız.

Valorant'ın internet sitesine giderek "Ücretsiz Oyna" butonuna basınız. Adım #2 Karşınıza çıkan sekmede "Hesap Oluştur" seçeneğine tıklayınız.

Karşınıza çıkan sekmede "Hesap Oluştur" seçeneğine tıklayınız. Adım #3 Sizden E-posta adresinizi isteyecektir kullanmak istediğiniz E-posta adresini giriniz.

Sizden E-posta adresinizi isteyecektir kullanmak istediğiniz E-posta adresini giriniz. Adım #4 Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra hesabınızı aktif etmek için girdiğiniz E-posta adresine gelen e-maile tıklayarak hesabınızı aktif ediniz.

Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra hesabınızı aktif etmek için girdiğiniz E-posta adresine gelen e-maile tıklayarak hesabınızı aktif ediniz. Adım #5 Son olarak Valorant'ı ücretsiz indirerek oyuna giriş yapabilirsiniz.

VALORANT KONSOLLARA GELECEK Mİ?

Valorant şu anlık sadece PC'de oynanmaktadır. Ancak Riot Games, konsol oyuncularını da düşünme kararı aldı ve Valorant'ta konsol video oyun geliştiricisi için iş ilanı oluşturdu. Valorant'ın henüz konsola çıkacağına dair bir bilgi verilmese de, Valorant önümüzdeki iki sene içerisinde konsollara gelebilir.