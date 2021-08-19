VALORANT Mobile ne zaman çıkacak? Şimdiye kadar açıklanan her şey!

Riot Games'in popüler FPS oyunu VALORANT'ın mobil versiyonu oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. VALORANT Mobile'de oyuncuları neler bekliyor?

Riot Games, Haziran ayında VALORANT Mobile'i resmi olarak duyurmuştu. Geçen süreçten sonra oyuncular tarafından beklentiler hızlı bir oranda artmaya devam ediyor.

VALORANT, iki aylık çılgınca popüler bir beta döneminden sonra Haziran 2020'de piyasaya sürüldü. O zamandan beri, birinci şahıs nişancı oyunu (FPS) hayran kitlesini ele geçirdi ve oldukça başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Tutarlı içerik güncellemeleri, etkinlikler ve espor turnuvaları ile Riot Games, PC FPS unvanını hem sıradan hem de rekabetçi oyuncu tabanı arasında bir favori haline getirdi.

VALORANT'ın Birinci Yıl kutlamasının bir parçası olarak Riot Games'teki geliştiriciler, VALORANT Mobile'in geliştirilme aşamasında olduğunu doğrulamıştı.

RIOT GAMES, VALORANT MOBILE HAKKINDA TAM OLARAK NE SÖYLEDİ?

VALORANT yalnızca Windows PC'lerde oynanabilir. PC'de yayınlanmasının bir yılını tamamlarken, Valorant'ın Baş Yapımcısı Anna Donlon şu sözlere yer vermişti:

"Bu ilk yıldaki en önemli hedeflerimizden biri, küresel FPS topluluğunun güvenini ve saygısını kazanmak ve onlara VALORANT'ın her zaman gerçekten değerli bir rekabetçi taktik atıcının temellerini destekleyeceğini kanıtlamaktı. Büyüyen oyuncu topluluğumuzun VALORANT ile yapmaya çalıştığımız şeyi fark ettiğini ve takdir ettiğini görmek, beklediğimizin ötesinde bir şey ve yakında aynı rekabetçi VALORANT deneyimini daha da fazla küresel oyuncuya sunmaktan heyecan duyuyoruz."

Riot Games, oyunun çıkış tarihi için herhangi bir resmi bir duyuru yapmamış olsa da, sızıntılara göre 2022 yılında çıkış yapması bekleniyor.

Kaynak: Playerbros