VALORANT Masters Türkiye eşleşmeleri belli oldu!

VCT Challengers 1. Aşama'da 3 haftadır süren büyük mücadeleler sonrasında, VALORANT Masters Türkiye'de mücadele edecek takımlar şekillendi, turnuvaya katılma hakkını kazanan takımlar 12 Mart tarihinde başlayacak maçlarla karşı karşıya gelecekler. Masters Türkiye'de mücadele edecek takımlar ise şu şekilde; CSE, BBL, FUT, IW, OS, OXG, RARE ve ZZ.

VCT Challengers 1. Aşama'da 3 haftadır kıyasıya geçen mücadelelerin ardından Masters Türkiye turnuvasında yer alacak takımlar belli oldu. 8 takımın katılacağı turnuvada şu ekipler yer alıyor; CSE, BBL, FUT, IW, OS, OXG, RARE ve ZZ. Bu 8 takım arasında bulunan No Org Found ekibi, fastpay Wildcats ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu. Bu birleşmenin ardından ekip turnuvada aynı kadro ile fastpay Wilcats adına mücadele edeceğini belirtti. Bugün itibarıyla başlangıcı yapılacak turnuvada iki haftalık bir süreyi kapsayacak. Takımlar yıl sonu gerçekleşecek VALORANT Champions'a katılmak için puan toplamaya çalışacak.

8 takımın iki gruba ayrılacağı ve kıyasıya mücadelere sahne olacak turnuva 3 haritalık maçlar üzerinden oynanacak. İki maçını kaybeden takımlar elenirken, iki maçını kazanan takımlar ise üst tura yükselecek. Yarı final mücadeleleri iki gruptan gelen en iyi ikişer takımla yapılacak. Yarı finaller 3 haritalık sistem üzerinden oynanırken, final karşılaşması ise 5 haritalık bir maçtan oluşacak.

REKABET GÜCÜ YÜKSEK MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR!

Turnuvada mücadeleme etme şansı yakalayan 8 takım, 12-18 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarla kozlarını paylaşacaklar. Yarı final karşılaşmaları 20 Mart'ta gerçekleşirken, final karşılaşması ise 21 Mart'ta gerçekleşecek. Bu heyecanlı mücadeleleri izlemek isteyenler, 17:00'dan itibaren VALORANT Espor'un Twitch ve YouTube kanallarından canlı olarak takip edebilir.

12 Mart'ta başlayacak Masters Türkiye'de rekabet hat safhada!

Masters Türkiye'de yarışma şansı bulan 8 başarılı takım 12-13-14-18-19 Mart tarihlerindeki grup aşamalarında kozlarını paylaşacak. Yarı finaller 20 Mart'ta ve final maçları 21 Mart'ta gerçekleşecek. Tüm maç günlerinde yayınlar saat 17.00'da açılacak, karşılaşmalar ise 18.00'da başlayacak.

Tüm bu heyecanlı karşılaşmalar VALORANT Espor'un Twitch ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Twitch Canlı Yayını: valorant_esports_tr

Youtube Canlı Yayını: VALORANT Champions Tour Türkiye