Atış Serbest ilk görevlerini belirledi, görevlerin jürileri Twitch'in ve Espor'un sevilen isimlerinden oluşuyor!
VALORANT'ın görev ve ödül platformu Atış Serbest ilk görevlerini belirledi, görevlerin jürileri ise Twitch ve Espor camiasının sevilen isimlerinden oluşuyor.
Atış Serbest Nedir?
Atış Serbest, oyuncuların kendi VALORANT deneyimleri üzerinden ödüller kazanabileceği, kendilerine uygun görevlere katılıp şansını deneyebileceği yeni bir platform.
Görevler ve Ödüller
Kendine uygun görevi seçebilir, seçtiğin göreve uygun en iyi oyununu paylaşabilirsin. Seninle birlikte başka oyuncularında bu yarışa katılacağını unutma, içeriğin özgün ve etkileyici olmalı. VALORANT görevlerin ve ödüllerin belirli zaman aralıklarıyla değişeceğini de söyledi.
Görev 1: Kendine Ok!
Kategori: En Komik Sova Oyunları
Jüri: KendineMüzisyenEn komik Sova oyunlarını göreceğimiz bu görev senin yaratıcılığını, özgünlüğünü zorlayacak emin ol! Sova'nın yetenekleriyle KendineMüzisyeni etkileyebilir misin?
Görev 2: OP Olan Gelsin!
Kategori: En İyi Operatör Görevi
Jüri: cNedBen operatörün operatörüyüm diyorsan bu görev sana göre! En iyi Operatör oyununu cNed'i etkilemek ve ödülleri kapmak için yolla!
Görev 3: Kalplerini Sök!
Kategori: En İyi Reyna Görevi
Jüri: EylülDüşmanın dünyasını karart… ya da morart! En havalı Reyna oyununu yolla, zirveye tırman ve Eylül'ü etkileyip ödülleri kap!
Görev 4: Başa Belasın!
Kategori: En İyi Bela Görevi
Jüri: LegooAttığım belalar 2-3 oyun unutulmaz diyorsan hoş geldin! Şaşkınlıkla izleyeceğimiz bela attığın oyunları yolla, sıralamada yüksel, Legoo'yu etkile ödülleri kazan!
Görev 5: Gökte Ne var?!?
Kategori: En İyi Brimstone Ultisi Görevi
Jüri: wtcNGökte ne var?? sesiyle rakip takıma saldığın korkuyu düşün! ultisi ile sıralamada yükselip, wtcN'ı etkileyebilir misin? En iyi Brimstone ultisini yolla ödüllere ulaş!
Görev 6: En iyi Bıç!
Kategori: En İyi Bıçak Oyunu Görevi
Jüri: UnlostYakın dövüş varsa bıçağım ve ben oradayız diye haykırdığını duyar gibiyiz? Madem bu kadar iyisin, bıçak oyunlarınla zirveye yerleşip Unlost'u etkileyebilir misin?
ÖDÜLLER
20.000 VALORANT Puanı
15.000 VALORANT Puanı
10.000 VALORANT Puanı
Görevlerin ve ödüllerin tüm detayları için tıklayabilirsiniz.
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