VALORANT'ın görev ve ödül platformu Atış Serbest ilk görevlerini belirledi!

Atış Serbest ilk görevlerini belirledi, görevlerin jürileri Twitch'in ve Espor'un sevilen isimlerinden oluşuyor!

VALORANT'ın görev ve ödül platformu Atış Serbest ilk görevlerini belirledi, görevlerin jürileri ise Twitch ve Espor camiasının sevilen isimlerinden oluşuyor.

Atış Serbest Nedir?

Atış Serbest, oyuncuların kendi VALORANT deneyimleri üzerinden ödüller kazanabileceği, kendilerine uygun görevlere katılıp şansını deneyebileceği yeni bir platform.

Görevler ve Ödüller

Kendine uygun görevi seçebilir, seçtiğin göreve uygun en iyi oyununu paylaşabilirsin. Seninle birlikte başka oyuncularında bu yarışa katılacağını unutma, içeriğin özgün ve etkileyici olmalı. VALORANT görevlerin ve ödüllerin belirli zaman aralıklarıyla değişeceğini de söyledi.