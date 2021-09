VALORANT ESA Open Fire All Stars Turnuvasının Şampiyonu BBL Esports Oldu!

The post appeared first on .

VALORANT Espor turnuvaları tüm hızıyla devam ediyor. ESA Open Fire All Stars turnuvasının büyük finalinde Kafalar vs BBL karşılaşmasında kazanan taraf BBL Esports oldu ve turnuvanın şampiyonu olmayı başardı.

BBL Esports Kadın VALORANT Takımını Duyurdu

OtherSide Esports, 1907 Fenerbahçe Esports, İstanbul WildcatsDigital Athletics, Futbolist, Fire Flux Esports, Futbolist, Kafalar Esports ve BBL Esports'un katıldığı VALORANT ESA Open Fire All Stars turnuvasının LAN game olarak gerçekleştirilen büyük finali sonuçlandı. Büyük finalde Kafalar ekibi ile BBL ekibi karşılaştı.

BBL ekibi Playofflar öncesi A grubunda 6 puan ile birinci olmuştu. Playofflarda ise yarı finallerde Fire Flux Esports'u 3-1 yenerek büyük finale çıkmıştı. Kafalar ekibi ise BBL ile birlikte A grubundaydı ve 5 puan ile ikinci olmuştu. Playofflarda önce İstanbul Widcats'i 2-1, Futbolist'i ise 3-1'lik skorla yenerek finale gelmişti. BBL Esports, 3-1'lik skorla büyük finali kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. İşte oynanan haritaların özeti:

Bind 13-10 (BBL Galibiyeti)

Büyük finalin ilk haritası Kafalar ekibi tarafından seçilen Bind oldu. Karşılaşmanın ilk raundunu BBL kazandı ve ardından Kafalar ekibinden Force buy kararı geldi. Force buy raundunu da kaybeden Kafalar eco duruma düştü ve BBL 3-0 lık bir farkla avantaj kazandı. Ardından Kafalar ekibinden art arda 7 raund geldi. BBL, ilk yarı bitmeden 2 raund daha kazanarak durumu 7-5'e getirmeyi başardı.

İkinci yarıya dezavantajlı başlayan BBL, ilk 2 raundu kazanarak durumu 7-7'ye getirdi. Bu noktadan sonra BBL baskınlığını göstermeye başladı. Kafalar ekibi bazı raundları kazanabilse de 10.raundundan sonrasını alamadı ve BBL 13'e ulaştı. Böylece harita 13-10 kapandı ve büyük finalde genel durum 1-0 olmuş oldu. Maçın MVP'si 25/18/7'lik skorla "Muj" oldu.

Haven 13-10 (BBL Galibiyeti)

İkinci harita BBL Esports tarafından seçilen Haven oldu. Haritanın ilk yarısında BBL 3-0'lık skor ile avantajlı bir duruma geçmeyi başardı. Kafalar ekibinden 1 raund gelse de BBL 3-1'den sonrasında raund kaybetmedi ve durumu 6-1'e kadar getirdi. Bu noktadan sonra ilk yarı 8-4 kapatıldı. BBL Esports, ikinci yarıya da avantajlı başladı ve ilk 2 raundu kazandı.

Ardından Kafalar ekibinden cevaplar geldi ve durum 10-8'e kadar geldi ve fark 2'ye inmiş oldu. Bu noktadan sonra karşılıklı cevaplar geldi ve durum 12-10'a kadar geldi. BBL bir raund daha kazanarak durumu ilk haritanın da sonucu olan 13-10'a getirdi. Böylece büyük finalde genel durum 2-0'a geldi. Maçın MVP'si ise 21/13/2'lik skorla "aimDLL" oldu.

Breeze 13-10 (Kafalar Galibiyeti)

Oynanan üçünü harita ise Kafalar ekibi tarafından seçilen Breeze oldu. Oldukça ilginç bir harita oynandı. Maçın ilk yarısında Kafalar rakibine sadece 2 raund kaybetti ve kalan tüm raundları kazanmayı başardı. İlk yarıyı Kafalar ekibi büyük bir avantajla birlikte 10-2'lik skorla kapattı. İkinci yarıda ise beklenmeyen olaylar yaşandı. BBL'den yapılması oldukça zor bir geri dönüş hamlesi geldi.

Durumu 10-10'a getiren BBL, ikinci yarıda 8 raund art arda kazanmayı başardı. Durum tekrar eşitlendi ancak Kafalar ekibi BBL'in büyük geri dönüşüne rağmen oyunu bırakmadan 3 raund art arda cevaplar vererek haritayı 13-10 önde kapattı. Böylece büyük finalde durum 2-1'e geldi ve 4.haritaya gidildi. Maçın MVP'si kaybeden takımda olmasına rağmen 24/16/0'lık skorla "Muj" oldu.

Ascent 13-5 (BBL Galibiyeti)

Dördüncü harita BBL Esports ekibi tarafından seçilen Ascent oldu. Haritanın ilk yarısında BBL oldukça avantajlı bir pozisyonda ilerledi. İlk 5 raunt art arda kazanan BBL Esports, rakibine ilk yarıda sadece 4 raunt kaybetti. 8-4 biten ilk yarı sonrası ikinci yarıda da 3 raunt art arda BBL'e gitti. Kafalardan 1 raunt cevap gelse de BBL haritayı kapatmak için ısrarcı davrandı ve 13-5'lik skorla haritayı kapatmayı başardı. Böylece 13-5'lik skorla BBL haritayı kapatarak genel skorda 3-1 ile turnuvanın şampiyonu oldu. Maçın MVP'si 20/8/3'lük skor ile "fred" oldu.

Şampiyon BBL Esports 60.000 TL ödülün de sahibi oldu. Turnuvanın genel tablosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. VALORANT ESA Open Fire All Stars turnuvasının şampiyonu BBL Esportsu ve ikincisi olan Kafalar Esports'u tebrik ediyoruz.

The post VALORANT ESA Open Fire All Stars Turnuvasının Şampiyonu BBL Esports Oldu! appeared first on SaveButonu.

Kaynak: SaveButonu