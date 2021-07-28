VALORANT Challengers Hafta 2 Gün 1 Ana Etkinlik maçları tamamlandı!

İlk gün maçlarına dair detaylar haberimizde!

Ülkemizde neredeyse tüm esporseverlerin merakla takip ettiği VALORANT Challengers Hafta 2 Gün 1 Ana Etkinlik maçları tamamlandı.

Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ise bambaşka sonuçlar ortaya çıktı. Favori olarak gösterilebilecek takımların hiçbiri kazanamazken kazanma şansı düşük olan takımlar bir üst tura geçti. Bu yüzden Upper Bracket maçlarına "Underdog Takımların Gecesi" başlığını atarken Lower Bracket maçlarına "Upside Down" başlığını attık.

Underdog Takımların Gecesi (Upper Bracket Maçları)

Dün oynanan ilk maç BBL Esports - BJK Esports idi. Beşiktaş Esports, rakibi BBL Esports'u Bind (13-7) ve Haven (13-6) haritalarında yenerek 2-0'lık skora ulaştı ve bir üst tura çıkmaya hak kazandı. BBL Esports ise yoluna Lower Bracket'ten devam etti.

Bir diğer taraftan oynanan diğer maç ise OtherSide Esports - RARE Esports idi. Bu maç BBL Esports - BJK Esports maçına nazaran biraz daha çekişmeli geçti. Maçın ilk haritası olan Bind'ı OtherSide Esports 13-8 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Ancak RARE Esports, geri kalan Breeze (13-5) ve Split (13-11) haritalarını kazanarak seriyi 2-1'e getirdi ve bir üst tura çıkan takım oldu. OtherSide Esports ise yoluna Lower Bracket'tan devam etti.

Günün bir diğer karşılaşması Fire Flux Esports - Digital Athletics idi. Maçta sırasıyla Split, Bind ve Icebox olmak üzere üç harita oynandı. İlk harita Split'i kazanan Fire Flux Esports seride öne geçen taraf oldu. Ancak sonrasında Digital Athletics'in yaptığı geri dönüş Fire Flux Esports'u seriden itti ve 2-1'lik skorla kazanan tarafı Digital Athletics yaptı. Fire Flux Esports ise BBL Esports ile Lower Bracket'ta bir üst tura kalmak için maça çıkacaktı.

Upper Bracket'ın son karşılaşması ise Futbolist - Thunderbolts Gaming arasında gerçekleşti. Haberin başında da dediğimiz gibi bugün "underdog" takımların günüydü. Bu seride de kazanan 2-0'lık skorla Thunderbolts Gaming oldu. Böylelikle OtherSide Esports'un Lower Bracket'taki rakibi Futbolist oldu.

Upside Down (Lower Bracket Maçları)

Lower Bracket'ın ilk maçı iki büyük takım olan BBL Esports - Fire Flux Esports arasında gerçekleşti. Bu maçta skor bir o tarafa bir bu tarafa doğru kaydı. Karşılaşmanın ilk haritası olan Breeze', 13-10'luk skorla kazanan taraf Fire Flux Esports oldu ve seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci haritası ise Bind idi. Bind haritası tüm izleyicileri yerinden zıplattı desek daha doğru olur. Uzatmalara giden maçta kazanan taraf 15-13'lük skorla BBL Esports oldu. Artık her şey son maça bağlıydı. Son maça geçildiğinde ise harita Ascent idi. Ascent haritasında diğer maçlara nazaran Fire Flux Esports ağır basan taraf oldu ve maçı 13-7 kazanarak üst tura çıktı. BBL Esports, böylelikle turnuvadan elendi.

Günün Son Maçına Doğru

Lower Bracket karşılaşmalarının son maçı ise OtherSide Esports - Futbolist arasındaydı. Bu maçın sonucunda favori olarak gösterilen takım kazanmayı başardı. Seride sırasıyla Haven, Split ve Icebox haritaları oynandı. Haven haritasını 13-10'luk skorla Futbolist kazandı. Diğer harita olan Split'e geçildiğinde ise OtherSide Esports seriye ortak olmak için her şeyini verdi ve 13-9'luk skorla seriyi son maça taşıdı. Son harita Icebox'ta ise ikinci maç gibi briaz daha kolay bir maça şahit olundu ve seriyi Futbolist 13-7'lik skorla 2-1 kazandı. OtherSide Esports ise turnuvadan elenmiş oldu.

Playerbros ekibi olarak turnuvaya devam eden tüm takımlara başarılar dileriz.

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Kaynak: Playerbros