VALORANT 3.03 Yama Notları paylaşıldı, Viper ultisinin hatası düzeltildi!

VALORANT 3.03 Yama Notları paylaşıldı, nişangah profili özelliği oyuna ekleniyor!

Riot Games VALORANT 3.03 Yama Notları'nı oyuncularla paylaştı, yeni yama ile birçok yenilik gelirken birçok hata da düzeltildi. Ayrıca Riot, yama notlarına başlamadan önce Yoru değişikliğinin öngöremedikleri bazı durumlardan dolayı süresiz olarak uzatma kararı aldığını belirtti.

Viper

Viper'ın İni yeteneğinin Viper'ın etrafı yerine nişangahın gösterdiği yerde belirmesine sebep olan hata giderildi.

Nişangah Ayarları

"Gelişmiş Seçenekler Kullan" özelliğini açtığınızda, yakınlaştırarak nişan alma nişangahınızı ve keskin nişancı dürbünü nişangahınızı daha çok özelleştirebiliyor olacaksınız.

Birden fazla nişangah profilini kaydetme ve profiller arasında geçiş yapma özelliği eklendi.

Tüm silahların minimum ateşleme hatası oranını belirleme seçeneği eklendi.

Pompalı tüfeklerle birincil nişangahı kullanma seçeneği eklendi.

Harita Güncellemeleri

Artık uygun silahlarla tüm açılardan attığınız mermiler radyanit sandıklarının içinden geçecek.

Artık çelik halatlardan "Kullan" tuşuna basarak istediğiniz zaman atlayabilirsiniz.

Sosyal Güncellemeler

Beklenmedik sunucu dengesizlikleri yüzünden uygulanan AFK cezalarının otomatik olarak geri alınmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi.

Rekabet Güncellemeleri

6'dan fazla oyuncu içeren özel oyunlara, oyuncuların MMR değerine göre otomatik dengeleme yapan bir düğme eklendi.

Ağ Güncellemeleri

Ping değeri hesaplamalarının isabetliliğini ve hassasiyetini iyileştirdik.

Ping değerleri artık ağ bağlantınızın durumunu daha iyi anlayabilmeniz için hem ortalama hem de maksimum ping değerlerini gösterecek.

VALORANT 3.03 Yama Notları Giderilen Hatalar

Killjoy'un taretinin sersemlememesine sebep olan büyük bir hata giderildi.

Astra'nın Çekim Alanı'nın yükseltici halatlara bağlı ajanları çekmesine sebep olan hata giderildi.

Astra'nın yükseltici halatlara bağlıyken Kozmik Çözünüm'ü etkinleştirebilmesine izin veren hata giderildi.

Bombot, Baykuş Dron ve Fake At yeteneklerinin duvarın üstüne yerleştirildiğinde Sage'in Bariyer Küresi'ni yok etmesine sebep olan hata giderildi.

Kaynak: Playerbros