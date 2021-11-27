Valimiz Ünlü "İklim ve Çocuk" Konulu Öykü Yarışması Ödül Törenine Katıldı

Çocuk Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen "İklim ve Çocuk" konulu öykü yarışması ödül töreni, Valimiz Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü Hanımefendinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda 26 Kasım Cuma günü saat 14. 00'de düzenlenen ödül törenine; Valimiz Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fethi Elmas, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ertuğrul Tosunoğlu, İl Müftüsü Ramazan Topcan, bazı kurum amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program, ebediyete irtihal etmiş Aziz Şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından ödül ve katılım belgelerinin takdimi ile devam eden program sinevizyon gösteriminin ardından son buldu.

Törende yaptığı konuşmasında, dünyadaki her çocuğun hakkı olan eğitim, sağlık, yaşama ve barınma gibi hakların önemine değinen Valimiz Ünlü; "Çocuk Hakları Sözleşmesi, Türkiye de dahil olmak üzere 196 ülkenin taraf olduğu, en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyeleri, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle, eşit ve devredilemez haklara sahiptir. Sözleşmenin dört temel ilkesi; ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkı ve katılım hakkıdır. Yetişkin ve çocuk olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerinde öğrenilerek hayata geçirilmesi amacıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, her ilde Çocuk Hakları Çocuk İl Komiteleri oluşturmaktadır. Giresun Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi tarafından 2021 yılı Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizin iklim konusundaki duyarlılıklarını kaleme aldıkları, 'İklim ve Çocuk' konulu öykü yarışması düzenledik. Birazdan dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini taktim edeceğiz. Etkinliklerimize katkı ve katılım sağlayan öğrencilerimize ve emeği geçen herkese gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Çocuklarımızın, en değerli varlıklarımızın bütün dünyada hak ettikleri değeri görmelerini temenni ediyor, çocuk ve kadına şiddete hayır diyorum. " ifadelerini kullandı.

"İKLİM VE ÇOCUK" Öykü Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler:

1. Zeynepnur Aydın - Dereli Kurtulmuş Ortaokulu - 7/A

2. İlkim Merve Çakmak - Merkez Cumhuriyet Ortaokulu - 6/D

3. Deniz Kesim - Tirebolu Kovanpınar İmam Hatip Ortaokulu - 7/A

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