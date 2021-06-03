Valimiz Sayın Mehmet Makas, Kızılay Erzincan Madensuyu Yeni Üretim Hattının Açılış Törenine Katıldı
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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Kızılay Erzincan Madensuyu Yeni Üretim Hattının Açılış Törenine Katıldı

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Kızılay Erzincan Madensuyu Yeni Üretim Hattının Açılış Törenine Katıldı
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Kızılay Erzincan Madensuyu Yeni Üretim Hattının açılış töreni gerçekleştirildi.

Kızılay Erzincan Madensuyu Yeni Üretim Hattının açılış töreni gerçekleştirildi.

Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde düzenlenen törene; Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Türk Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, il protokolü ve ilgili paydaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Erzincan Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Türk Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu birer konuşma yaptılar.

Valimiz Sayın Mehmet Makas yaptığı konuşmada, yeni açılacak üretim hattının Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde hayırlara vesile olmasını dileyerek, Türk Kızılay'ının yardım çalışmalarına maddi anlamda katkı sunacak olan tesisin tüm dünyada iyiliklerin artmasına vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Mehmet Makas ve beraberindeki heyet tarafından Yeni Üretim Hattının açılış kurdelesini kesilerek, fabrika içerisindeki yeni üretim hattı gezildi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Kızılay Erzincan Madensuyu Yeni Üretim Hattının Açılış Törenine Katıldı - Haberler
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