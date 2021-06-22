Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Kemahlılar Derneği'nin 12'İnci Olağan Genel Kurul Toplantısına Katıldı.
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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Kemahlılar Derneği'nin 12'İnci Olağan Genel Kurul Toplantısına Katıldı.

Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Kemahlılar Derneği'nin 12'İnci Olağan Genel Kurul Toplantısına Katıldı.
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Gülabibey Mahallesindeki dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına; Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Gülabibey Mahallesindeki dernek binasında gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına; Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, Kemah Kaymakamı İsmail Demir, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Dernek Başkanı Mahmut Cantekin, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. 12'inci olağan genel kurul toplantısının Kemah'a ve Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Valimiz Sayın Mehmet Makas, tüm Kemahlıları kucaklayan, tek çatı altında toplayan Kemahlılar Derneğinin birlik ve beraberliğinin daim olmasını dileyerek, genel kurulda güven tazeleyen başkan Mahmut Cantekin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzincan Kemahlılar Derneği'nin 12'İnci Olağan Genel Kurul Toplantısına Katıldı. - Haberler
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