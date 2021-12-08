Valimiz Mustafa MASATLI, Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti

Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı, Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan ve ilimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Sizlerin de bildiği gibi yılda bir kaç defa, İlimizde yapılan ve planlanan hizmetleri değerlendirmek için muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Burada kurum müdürlerimiz kendi alanları ile ilgili çalışmalarından bahsediyor. Muhtarlarımızın mahalleri ya da köyleri ile ilgili bir husus varsa dinliyoruz. Devlet yönetimi içerisinde, ilin yönetim sorumluluğunu üzerine almış herkes burada karşılıklı olarak bir araya geliyor. Sorunlarda bu şekilde çözüme kavuşmuş oluyor.

Ülkemizde bir yönetim değişikliği oldu. Bu yönetim değişikliğindeki temel felsefe, işlerin daha hızlı yürümesi, insanı merkeze alan ve insanın ihtiyaçlarını en üst düzeyde ve etkin bir şekilde yerine getirmektir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımız, bununla beraber kurumlarımız, yerelde Valiliğimiz, mülkü idare amirlerimiz, belediyelerimiz, kurum müdürlerimiz ve muhtarlarımız dahil, Devletimizin belirlemiş olduğu politikalar çerçevesinde vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz.

Bu sistem sayesinde kamu hizmetlerinin işleyişi hızlanmış ve özellikle de dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde tüm ülkelere örnek olacak bir yönetim sergilenmiştir. Salgının olumsuz etkilerine rağmen Ülkemiz gerek büyüme rakamları, gerekse ihracat rakamları bakımından Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaktadır. Amasya'mızda da buna paralel olarak sanayi, tarım ve turizm sektörlerinde büyük bir ivme yakalanmıştır. Ülkemizin ve ilimizin gelişimi için katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.

Muhtarlar toplantılarımızı yaptığımızdan bugüne kadar önemli mesafeler aldık. Bu durum bütün ilçelerimiz ve köylerimiz için geçerli. Bugün ve bundan sonra yapılacak muhtarlar toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. " Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini ilettiler.

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