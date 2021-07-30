Valimiz Mustafa Masatlı: 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İlkesiyle, İlgili Kurumlarımız Kadınlarımızın Yanındadır.'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valimiz Mustafa Masatlı: 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İlkesiyle, İlgili Kurumlarımız Kadınlarımızın Yanındadır.'

Valimiz Mustafa Masatlı: 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İlkesiyle, İlgili Kurumlarımız Kadınlarımızın Yanındadır.'
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Valimiz Mustafa Masatlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısına Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile Kurul üyesi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı Toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti. "Kadına yönelik şiddet geleneğimizde ve inancımızda asla yeri olmayan ve hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir davranıştır. Dinimiz ve kültürümüze baktığımızda kadınlarımıza büyük değer atfedildiğini de görmekteyiz. Devletimiz bu noktada gerek yasal mevzuat değişiklikleri, gerekse bilgilendirme ve farkındalık oluşturma anlamında önemli çalışmalara imza atmıştır.

İçişleri Bakanlığımız da bu konuda son derece hassastır. Bakanlığımız kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında sayısız çalışmayı hayata geçirmiştir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de KADES uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddet mağduru kadınlarımız en hızlı şekilde kolluk birimlerine ulaşabilmekte ve kolluk kuvvetlerimiz bu olaylara süratle müdahale etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de paydaş kurumlarıyla işbirliği içerinde gerek bilgilendirme, gerek toplumsal farkındalık oluşturma, gerekse şiddete mağruz kalmış kadınlarımıza barınma, rehabilitasyon ve sosyal destek sağlanması için ilimiz genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bizde Amasya'nın yöneticileri olarak 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu noktada ilimizde yapılan çalışmalara katkı sağlayan tüm kurumlarımıza da teşekkür ediyor, kadınların şiddet görmedikleri bir dünya diliyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ülkemizde ve İlimizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından ise ilgili kurumların bu konu özelinde yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valimiz Mustafa Masatlı: 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İlkesiyle, İlgili Kurumlarımız Kadınlarımızın Yanındadır.' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:26:00. #1.16#

title