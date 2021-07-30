Valimiz Mustafa Masatlı: 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans İlkesiyle, İlgili Kurumlarımız Kadınlarımızın Yanındadır.'

Valimiz Mustafa Masatlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısına Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile Kurul üyesi kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı Toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti. "Kadına yönelik şiddet geleneğimizde ve inancımızda asla yeri olmayan ve hiçbir zaman tasvip etmediğimiz bir davranıştır. Dinimiz ve kültürümüze baktığımızda kadınlarımıza büyük değer atfedildiğini de görmekteyiz. Devletimiz bu noktada gerek yasal mevzuat değişiklikleri, gerekse bilgilendirme ve farkındalık oluşturma anlamında önemli çalışmalara imza atmıştır.

İçişleri Bakanlığımız da bu konuda son derece hassastır. Bakanlığımız kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında sayısız çalışmayı hayata geçirmiştir. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri de KADES uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddet mağduru kadınlarımız en hızlı şekilde kolluk birimlerine ulaşabilmekte ve kolluk kuvvetlerimiz bu olaylara süratle müdahale etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de paydaş kurumlarıyla işbirliği içerinde gerek bilgilendirme, gerek toplumsal farkındalık oluşturma, gerekse şiddete mağruz kalmış kadınlarımıza barınma, rehabilitasyon ve sosyal destek sağlanması için ilimiz genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bizde Amasya'nın yöneticileri olarak 'Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu noktada ilimizde yapılan çalışmalara katkı sağlayan tüm kurumlarımıza da teşekkür ediyor, kadınların şiddet görmedikleri bir dünya diliyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ülkemizde ve İlimizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bir sunum yapıldı. Sunumun ardından ise ilgili kurumların bu konu özelinde yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre