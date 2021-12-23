Valimiz Mustafa Masatlı: 'Engelli bireylerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesini öncelikli görevimiz sayıyoruz.'

Valimiz Mustafa Masatlı, 2021 yılında İlimizde, engelli vatandaşlarımızın eğitimi, istihdamı ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları maksadıyla yapılan çalışmaların değerlendirilerek, 2022 yılında bu alanda yapılması planlanan yeni projelerin ele alındığı toplantıya Başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ ile Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve İlimizde faaliyet gösteren engelli dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada şunları ifade etti: 'Engellilik her insanın başına gelebilecek bir durumdur. Engelli olmak asla eğitim almaya, çalışmaya ve sosyal hayatta yer almaya mani olmamalıdır. Devletimiz de bu amaçla, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha etkin olmaları için bir dizi büyük projeyi hayata geçirmiştir. Özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz, bu alanda Ülkemize çağ atlatan bir dönüşüme imza atmıştır.

Bu süreçte hasta bakım aylığı uygulaması, engelli maaşlarında gerçekleştirilen ciddi artışlar, engellilerin kamuda yoğun şekilde istihdamı gibi birçok konuda, Ülkemiz dünya standartlarının üzerine çıkmıştır. Bizde bu uygulamaları yeni projelerle desteklemek için ilimizde faaliyet gösteren dernek ve STK'larla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2022 yılında da, sivil toplum kuruşlularının görüş ve önerilerini de dikkate alarak yeni çalışma ve projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu noktada sizlerin görüşleri bizler için kıymetlidir. Sizlerin de katkılarıyla yeni yılda engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunları minimuma indirmek ve onların yaşam standartlarını yükseltmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. '

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda 2021 yılının genel bir değerlendirmesi yapılarak, 2022 yılında yapılması planlanan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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