Valimiz Mustafa Masatlı Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası ile Onurlandırılan Hava Kuvvetleri Personeline Madalyalarını Tevcih Etti

Valimiz Mustafa Masatlı, Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' ile onurlandırılan hava kuvvetleri mensuplarımızın Madalya Tevcih Törenine katıldı.

Valimiz Mustafa Masatlı, Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' ile onurlandırılan hava kuvvetleri mensuplarımızın Madalya Tevcih Törenine katıldı. Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen törene ayrıca Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Amasya Garnizon Komutan Vekili Suat Kızılçelik, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri ve hava kuvvetleri mensupları katıldı.

Törende konuşan Azerbaycan Cumhuriyetinde görev yapan birliğimizin komutanı Hv. Plt. Albay Gökhan Gürakar ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Mete Kuş madalya ile ödüllendirilen askerlerimizi tebrik ettiler. Valimiz Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları ifade etti: "Değerli Milletvekilim, protokolümüzün kıymetli üyeleri, kahraman Hava Kuvvetleri mensupları sözlerimin başında geçen hafta Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Milletimize ise başsağlığı diliyor, böyle felaketlerin bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Sizlerin de bildiği gibi kadim Milletimizin tarihi sayısız kahramanlık destanlarıyla doludur. Şanlı tarihimizde kurduğumuz pek çok devlet dünya tarihine yön vermiş ve çağ kapayıp çağ açmıştır. Bu kahramanlık destanlarının 20. Yüzyıldaki örnekleri ise Çanakkale'de, Sakarya'da ve Büyük Taarruzda emperyalizme karşı verdiğimiz mücadelelerdir. 10 gün sonra 99. Yıldönümümü kutlayacağımız Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi Türk Milletinin asla esarete girmeyeceğini, her ne pahasına olursa olsun İstiklali için mücadele edeceğini tüm dünyaya bir kez daha ispatlamıştır.

Günümüzde ise Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti dünyanın dört bir yanındaki mazlumların sesi olmakta ve zulme karşı, haksızlığa karşı duruşunu uluslararası tüm platformlarda sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde son 18 yılda sağlık, ulaştırma, eğitim, sanayi gibi birçok alanda yaşanan büyük gelişime paralel olarak savunma sanayi alanında da büyük bir atılım yapılmıştır.

Şu anda güçlü Ülkemiz yerli ve milli olarak kendi silahlarını, helikopterlerini, gemilerini, insansız hava araçlarını ve her türlü teknolojik askeri sistemleri üretmektedir. Son yıllarda özellikle sınır ötesi harekatlarda Devletimiz sahip olduğu askeri kabiliyeti dost düşman herkese göstermiştir. Son olarak ise 'Tek Millet İki Devlet' anlayışıyla kardeş ve Can Azerbaycan'a Karabağ topraklarını işgalden kurtarabilmesi için gereken destek sağlanmıştır.

Bu sayede kardeşlerimiz topraklarını 30 yıl süren işgalin ardından geri almışlardır. Azerbaycan'ı kutlu zaferlerinden dolayı bir kez daha kutluyor, bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' veczini kendilerine rehber edinen Türk Hava Kuvvetlerine ayrıca değinmemiz gerekmektedir.

Hava Kuvvetlerimiz yurtiçi ve sınır ötesinde terörle mücadelede sergiledikleri üstün kabiliyetleri ile dosta güven düşmana korku salmışlar ve uluslararası misyonlarda üstelendikleri görevleri başarılı şekilde yerine getirmişlerdir. Bende şahsım ve Amasya halkı adına Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' ile onurlandırılan Hava Kuvvetleri Mensuplarımızı kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. " Konuşmaların ardından Valimiz Mustafa Masatlı ve protokol üyeleri tarafından Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası ile onurlandırılan hava kuvvetleri mensuplarımıza madalyaları tevcih edildi.

Kaynak: Habermetre