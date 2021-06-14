Valimiz Mustafa Masatlı: 'Aşı Sırası Gelen Vatandaşlarımıza İlimizin 142 Farklı Noktasında Randevusuz Olarak Aşılarını Yapmaktayız'
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Valimiz Mustafa Masatlı: 'Aşı Sırası Gelen Vatandaşlarımıza İlimizin 142 Farklı Noktasında Randevusuz Olarak Aşılarını Yapmaktayız'

Valimiz Mustafa Masatlı: 'Aşı Sırası Gelen Vatandaşlarımıza İlimizin 142 Farklı Noktasında Randevusuz Olarak Aşılarını Yapmaktayız'
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Mustafa Masatlı pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıya Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıya Başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Video Konferans Yöntemiyle İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdür V. Ramazan Coşkun, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Salgınla mücadelede başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. İlimizdeki vaka sayılarında ciddi ölçüde azalma gerçekleşmiştir. Bu seviyeyi daha da aşağılara çekmek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceğiz. Aşı tedariki konusunda ise hiçbir sıkıntımız bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığımızın son açıklamalarıyla 40 yaş üstü vatandaşlarımız, kafe, restoran çalışanları, berber ve kuaförler, toplu ulaşım şoförleri ile gıda sektörü çalışanları da aşı öncelik listesine dahil edilmiştir. Ayrıca aşılamada randevu sistemi de kaldırılmıştır. Aşı öncelik listesinde bulunan herkes ilimiz genelinde bulunan 142 noktada aşılarını yaptırabilirler. Yaz aylarında sosyal faaliyetlerde bulunabilmeniz ve sevdiklerimizle vakit geçirebilmemiz ancak aşılamada göstereceğimiz başarıyla mümkün olacaktır.

Aşı noktalarına erişimde güçlük yaşayanlara vefa sosyal destek gruplarımız ulaşım konusunda destek de olmaktadır. Devletimizin aşılamada sağladığı tüm bu kolaylıklarla birlikte halkımızdan vakit geçirmeksizin aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasın ardından Toplantıda daha sonra katılımcılar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunurken, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz salgının seyri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Valimiz Mustafa Masatlı: 'Aşı Sırası Gelen Vatandaşlarımıza İlimizin 142 Farklı Noktasında Randevusuz Olarak Aşılarını Yapmaktayız' - Haberler
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