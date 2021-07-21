Valimiz Abdullah AYAZ, Devlet Hastanesi Acilindeki Vatandaşlar ve Mesai Yapan Diğer Kamu Personelleriyle Bayramlaştı

Valimiz Abdullah AYAZ, Devlet Hastanesi Acilindeki Vatandaşlar ve Mesai Yapan Diğer Kamu Personelleriyle BayramlaştıValimiz Abdullah AYAZ, Ramazan Bayramı'nın 1.

Valimiz Abdullah AYAZ, Devlet Hastanesi Acilindeki Vatandaşlar ve Mesai Yapan Diğer Kamu Personelleriyle BayramlaştıValimiz Abdullah AYAZ, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde Huzurevi sakinleri ve Sevgi Evlerinde kalan çocukların yanı sıra emniyet mensupları, sağlık görevlileri, vatandaşlar ve diğer kamu personelini de yalnız bırakmayarak bayramlarını kutladı. Sabah saatlerinde İsmail Özdemir Huzurevi ve Korgun Sevgi Evlerindeki çocukları ziyaret eden Valimiz AYAZ, akşam saatlerinde ise Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN ile birlikte Çankırı Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personelleri, Yenimahalle Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliği, 112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek buralarda görev yapan personellerle bayramlaştı. İlk olarak Çankırı Devlet Hastanesine giden Valimiz AYAZ, hastanede görevli sağlık personelinin bayramını kutlayarak, yaptıkları fedakarca çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Hastane acil servisindeki vatandaşların da bayramını kutlayan Valimiz AYAZ ve Belediye Başkanı ESEN buradan Yenimahalle Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezi Amirliği'ne geçti. Burada İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN ve diğer Emniyet Mensupları tarafından karşılanan Valimiz AYAZ, görevli polislerin bayramını kutladı. Son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi ve Çankırı İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Valimiz Abdullah AYAZ ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı ESEN, bayram mesaisi yapan personellerin bayramını kutladılar.

Kaynak: Habermetre