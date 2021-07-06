Valimiz Abdullah Ayaz Aşı Standından Çağrıda Bulundu: "Aşı Olmadığımız Sürece Covid-19 Devam Eder"

"Aşı olmadığımız sürece Covid-19 devam eder"Valimiz Abdullah AYAZ, Yunus AVM girişine kurulan Covid-19 Aşısı standını ziyaret ederek bilgi aldı.

"Aşı olmadığımız sürece Covid-19 devam eder"Valimiz Abdullah AYAZ, Yunus AVM girişine kurulan Covid-19 Aşısı standını ziyaret ederek bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin SARIKAYA, Uzm. Dr. Oğuzhan AYKURT ve diğer yetkililerle birlikte aşı standına giden Valimiz AYAZ, burada aşı başvurularını kabul eden görevlilerden bilgi aldı. Aşıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı broşürleri inceleyen Valimiz Abdullah AYAZ, aşı uygulama noktasını da ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AYAZ, aşıyla ilgili bütün sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu gayrete işaret ederek, "Lütfen sırası gelen bütün vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. 18 yaş üstü bütün vatandaşlar aşı olabiliyor. Vakalarımızın seviyesi düşüyor. Hastanelerimizdeki durum iyi. Ancak hastalık halen devam ediyor. Bunu tekrar söylüyoruz" dedi. Bu hastalıktan kurtulmanın en önemli reçetesinin elimizdeki yegane silah olan aşı olduğunu vurgulayan Valimiz Abdullah AYAZ, "Arkadaşlarımız aşı için gece gündüz sahada. Fabrikalarda, AVM'de, sağlık ocaklarımızda, aile hekimliklerimizde, hastanemizde ilçe ve il merkezimizde aşıyla ilgili büyük bir seferberlik durumu var. Lütfen vatandaşlarımız da bu seferberliğe ortak olsun ve aşı olsun" ifadelerini kullandı. Valimiz AYAZ son olarak sosyal medya ve benzeri mecralarda dolaşan yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Aşıyla ilgili söylenti ve tezviratlara kimse inanmasın. Bu kadar bilim insanının çok uzun süredir uğraş verdiği, milyarlarca insana uygulanmış, ülkemizde de milyonlarca vatandaşa uyguladığımız aşıları ilimizde de uyguluyoruz. Vaziyet bu iken hala bununla ilgili tereddüt gösterilmesini çok anlamıyoruz. Hastalık devam ediyor. Eğer aşılamada istediğimiz seviyeye ulaşamazsak devam edecek ve Allah muhafaza, belki varyantların etkisiyle yeni yükselmelere hep beraber şahitlik edeceğiz. Lütfen tüm vatandaşlarımız aşılarını olsun. "Gençlere de seslenen Valimiz AYAZ, "Özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum; lütfen aşılarını olsunlar. Virüsün gidecek yeri olduğu sürece bu hastalık yayılmaya devam edecek. Vatandaşımız genel manada hastalığın bittiğini düşünüyor. Şu anda elimizdeki en büyük silah aşı. Eğer bu olmazsa önümüzdeki günlerde daha fazla vaka, daha fazla hasta, daha fazla ölüm görürüz" şeklinde konuştu. İlimiz merkezi ve ilçelerimizde birçok noktaya kurulan aşı standları aracılığıyla vatandaşlarımız kolayca başvuruda bulunarak aşı olabiliyor.

Kaynak: Habermetre