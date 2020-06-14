Valilikten son dakika deprem açıklaması: "3 kişi göçük altında"
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Valilikten son dakika deprem açıklaması: "3 kişi göçük altında"

Valilikten son dakika deprem açıklaması: "3 kişi göçük altında" Bingöl Valiliği kentte meydana gelen deprem ile ilgili sondakika detaylı açıklama yaptı.

14.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:42

Valilikten son dakika deprem açıklaması: "3 kişi göçük altında"

BİNGÖL - Bingöl Valiliği kentte meydana gelen deprem ile ilgili sondakika detaylı açıklama yaptı.

Açıklamada: "14 Haziran 2020 tarihinde saat 17: 24'te Merkez üstü Bingöl/Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar Köyü olan 5.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.Saat 18: 50 itibarı ile;Bingöl İl Merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir.İlimiz Karlıova İlçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolunda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. Bu kulübelerden her birinde birer Güvenlik Korucusu olmak üzere 2 Güvenlik Korumuz göçük altında kalmış, bunlardan bir Güvenlik Korucumuz arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer Korucumuzun kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir.Karlıova/Kayarpınar köyünde biri çocuk olmak üzere 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup diğer vatandaşlarımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir.Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Dinarbey- Malkoç yaylasında da 2 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Yedisu/Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır.Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir.Hasarların tespit edildiği köylerimize ilk etapta ivedi olarak Bingöl AFAD'dan arama-kurtarma araçları ve personelleri sevk edilmiştir. Ayrıca, Erzurum, Diyarbakır, Muş, Malatya ve Tunceli illerimizden de arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine sevk edilmek üzere yola çıkmıştır"denildi.

Valilikten son dakika deprem açıklaması: '3 kişi göçük altında'

Kaynak: İHA

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