Son Dakika: Valiliklerden sonra bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan! Yüz yüze eğitim 2 Mart'ta Kabine kararlarına göre başlayacak

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Son Dakika: 81 ilde yüz yüze eğitime geçiş ile ilgili Valilikler aracılığı ile yapılan açıklamalardan sonra bir duyuru da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, Kabine kararlarına ve 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak.

Bugün İçişleri Bakanlığınca Valiliklere gönderilen yazı ile 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde her ilin içerisinde bulunulduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli adımların atılacağı duyuruldu.

81 ilde Valilikler aracılığıyla alınan bu erteleme kararı duyurulurken, Milli Eğitim Bakanlığı da devreye girerek konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlanılacağı, ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

"İLLERİN SALGIN KOŞULLARINA GÖRE BAŞLANACAK"

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ''İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzısıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.''