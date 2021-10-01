Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Habermetre - Haberler | Toplum
Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendiVali Enver Ünlü başkanlık ettiği toplantıya Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

GİRESUN (Habermetre) - Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendiVali Enver Ünlü başkanlık ettiği toplantıya Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ilimizde yaşadığımız sel afetlerinden sonra yürütülen çalışmalar ve il geneli yatırımlar ele alındı. Toplantı görüş ve önerilerin sunulmasının ardından son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aziz Sancar Sezai Temelli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Gülben Ergen Caner Cindoruk
Spor Mustafa Denizli Gökhan Töre Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 12:39:33. #1.17#