Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendi

GİRESUN (Habermetre) - Valilik toplantı salonunda Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı düzenlendiVali Enver Ünlü başkanlık ettiği toplantıya Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda ilimizde yaşadığımız sel afetlerinden sonra yürütülen çalışmalar ve il geneli yatırımlar ele alındı. Toplantı görüş ve önerilerin sunulmasının ardından son buldu.

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