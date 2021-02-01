Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

01.02.2021 21:54 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:00
Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin açıklama yaptı.

İSTANBUL Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayla ilişkin açıklama yaptı. 

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasını ablukaya alan ve aralarında öğretim üyeleri ile LGBT Kulüp üyesi öğrencilerin de bulunduğu bir grup göstericiye, üniversite özel güvenlik görevlileri tarafından eylemin sona erdirilmesi ve dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan uyarılara itibar etmeyen göstericiler İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin müdahalesiyle dağılmaları sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut İlhan Cavcav Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler İzmir Milli Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Valilik'ten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 22:00:40. #1.14#
title