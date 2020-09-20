Valiler arasında 'Anadolu aslanı' atışması
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Valiler arasında 'Anadolu aslanı' atışması

DÜNYACA ünlü Sivas Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, iki şehrin valisinin sosyal medya atışmasına sahne oldu.

Valiler arasında 'Anadolu aslanı' atışması
20.09.2020 15:33 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:37

DÜNYACA ünlü Sivas Kangal köpeği ile Aksaray malaklısı, iki şehrin valisinin sosyal medya atışmasına sahne oldu. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımına Sivas Valisi Salih Ayhan, "Her şey cüsse ile olsa, ormanların kralı Aslan değil fil olurdu" cevabı verdi. İkili arasındaki diyalog çok sayıda beğeni aldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Anadolu aslanı olarak nitelendirilen kangal köpeklerine nazaran daha iri olan Aksaray Malaklısı'na ithafla sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama Anadolu aslanı, Aksaray malaklısıdır" paylaşımı yaptı. Bunun üzerine Sivas Valisi Salih Ayhan mesajı alıntılayarak, "Neden alınalım Sayın Valim, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil fil olurdu" cevabı verdi. İki vali arasındaki köpek atışması sosyal medya takipçilerinin de yoğun ilgisini çekti.

BU KEZ, GOOGLE, ANSİKLOPEDİ ATIŞMASISonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'de Aksaray malaklısı araması sonucu paylaşarak, "Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim" diye cevap verdi. Vali Salih Ayhan ise "Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu "Malaklı da bizim Kangal da; yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle" paylaşımı ile atışmayı noktaladı. 


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Eraydın Aytekin
Eraydın Aytekin
DHA Editörü
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