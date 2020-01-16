Validen uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu

16.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:58

Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar artarak devam edecek." dedi.

Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı.



Ordu Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yavuz, bağımlılıkla mücadele konusunda Ordu'da etkin bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

2019 yılında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Vali Yavuz, 2019 yılında, emniyet ve jandarma tarafından gerçekleştirilen 555 operasyon kapsamında toplam 749 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 120'sinin tutuklandığını belirtti.

Vali Yavuz, "2019 yılında bin 92 uyuşturucu hap, 148 kilo esrar, 5 bin 35 kök Hint keneviri, 1 kilo 362 gram sentetik karmabinovit, 3 gram metafetamin ve 6 kilo 780 gram skant, 2 gram eroin ve 4 gram da kokain ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, uyuşturucu ile mücadele kararlılık vurgusu yaparak, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar artarak devam edecek. Önemli olan insanların bağımlı olmaması, uyuşturucu ile tanışmamasıdır." diye konuştu.

Gençlerin uyuşturucu ile tanışmalarını engelleyen önemli projelerin yürütüldüğe işaret eden Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Özellikle sevgi ve şefkat yoksunluğunun, aile bağlarının zayıflamasının, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma duygularının eksilmesinin, insanların daha kolaycı ve başka yollara sevk ettiğini de üzülerek görüyoruz. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları ile kurulan Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurullarının etkin mücadele yol ve yöntemlerini de tespit edip, bununla ilgili çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu anlamda özellikle okul çevrelerinin güvenliği başta olmak üzere ilimizde uyguladığımız Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele Projesi (ÖNEM) dahil, gençlerimizin uyuşturucu ile tanışmalarını engelleyen önemli projeler yürütüyoruz."

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Niyazi Erten, Gökhan İkitemur, Cumhuriyet Savcısı Fedai Tekten, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer, İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Kaynak: AA