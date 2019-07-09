Validen LGS şampiyonlarına altın
ERZURUM Valisi Okay Memiş, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan 4 öğrenciye, çeyrek altın taktı.
ERZURUM Valisi Okay Memiş, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alan 4 öğrenciye, çeyrek altın taktı. İller sıralamasında 60'ıncı olan Erzurum'un bu sınavdan sonra 58'inci olduğunu belirten Memiş, "Bu kabul edebileceğimiz bir durum değildir" dedi.
Erzurum Valisi Memiş, LGS'de 500 tam puan alan, Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ömer Şerif Polat ile 3 özel ortaokulun öğrencileri Ebru Kars, Yusuf Mert Temur ve Hikmet Şamil Karaş'ı makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile öğretmenlerin de yer aldığı ziyarette Memiş, başarılı 4 öğrenciye çeyrek altın takarak, çeşitli hediyeler verdi. LGS'de alınan 4 şampiyonluğun memnun edici olduğunu belirten Memiş, "Öğrencilerimizin başarısı ilimiz için çok önemli ve değerlidir; ancak il geneli olarak eğitimde çok iyi değiliz. Türkiye'de 60'ıncı sıradan 58'e yükseldik; fakat bu bir başarı ve kabul edebileceğimiz durum değildir. Erzurum'a hiç yakışmıyor. Hep birlikte kolları sıvazlayacağız ve genel sıralamada en az 10 sıra birden yükseleceğiz. Gençlerimiz bizi çok mutlu etti; ama genel başarıyı da arzuluyoruz. Bu gençler inşallah ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak" diye konuştu.
- Erzurum
Erzurum Valisi Memiş, LGS'de 500 tam puan alan, Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ömer Şerif Polat ile 3 özel ortaokulun öğrencileri Ebru Kars, Yusuf Mert Temur ve Hikmet Şamil Karaş'ı makamında kabul etti. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile öğretmenlerin de yer aldığı ziyarette Memiş, başarılı 4 öğrenciye çeyrek altın takarak, çeşitli hediyeler verdi. LGS'de alınan 4 şampiyonluğun memnun edici olduğunu belirten Memiş, "Öğrencilerimizin başarısı ilimiz için çok önemli ve değerlidir; ancak il geneli olarak eğitimde çok iyi değiliz. Türkiye'de 60'ıncı sıradan 58'e yükseldik; fakat bu bir başarı ve kabul edebileceğimiz durum değildir. Erzurum'a hiç yakışmıyor. Hep birlikte kolları sıvazlayacağız ve genel sıralamada en az 10 sıra birden yükseleceğiz. Gençlerimiz bizi çok mutlu etti; ama genel başarıyı da arzuluyoruz. Bu gençler inşallah ülkemizin kalkınmasına faydalı olacak" diye konuştu.
- Erzurum
Kaynak: DHA
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