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Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, seçimdeki diğer aday Aziz Yıldırım'a ve ekibine atıfta bulunarak ''Pazar günü sandıkları patlatıp bu eski zihniyete bay bay diyeceğiz! Bay bay, bay bay! Bir daha gelmeyin buralara...'' ifadelerini kullandı.

  • Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Tekirdağ'da 'Büyük Trakya Buluşması'nda kongre üyeleriyle bir araya geldi.
  • Safi, Fenerbahçe'yi ilk sezonunda şampiyon yapma hedefiyle tarihin en iyi kadrosunu kuracaklarını söyledi.
  • Hakan Safi, pazar günü yapılacak seçimde Aziz Yıldırım ve ekibine 'Bay bay' diyeceklerini ifade etti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 'Büyük Trakya Buluşması' kapsamında Tekirdağ'da kulübün Trakya'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi. 

"BİR TANE YAPSINLAR BEN İKİ TANE YAPACAĞIM"

Tarihin en iyi kadrosunu kuracaklarını ifade eden Safi, hedeflerinin Fenerbahçe'yi ilk sezonunda şampiyon yapmak olduğunu belirterek, "Bizlere ne diyorlar? Limit yok diyorlar. Geçen sene de limit yoktu, biz yöneticiyken. Öyle mi? Çözüm bulduk mu? Bulduk. Getirdik imaj hakları kontratı yaptık, Türkiye'de olmayan bir şeyi bu kardeşiniz başardı, Türk hukuk sistemine, UEFA'nın sistemine uygun şekilde topçumuzu transfer ettik ve sizlerin emrine sunduk. Limit yok diyorlar içlerinde 5 tane babayiğit varmış benim gibi 1 tane herhalde babayiğit vardır. Hakan Safi'ye benzeyen çıksınlar kendileri bir tane benim gibi topçu hediye etsinler Fenerbahçe'ye. Onlar bir tane yapsınlar ben  iki tane yapacağım. Söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

''BAY BAY DİYECEĞİZ, BİR DAHA GELMEYİN BURALARA!''

Aziz Yıldırım'a ve ekibine atıfta bulunan Hakan Safi, pazar günü rakiplerine ''Bay bay'' diyeceklerini ifade ederek ''İnşallah Pazar günü sandıkları patlatıp bu eski zihniyete bay bay diyeceğiz! Bay bay, bay bay! Bir daha gelmeyin buralara...'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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