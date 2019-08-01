Validen kaymakamlara talimatlar

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kaymakamları talimatlar vererek, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlara bayram öncesinde gerekli yardımların yapılarak, onlara bayram sevinci yaşatılmasını istedi.

İlçelerin sorunlarını, ihtiyaçlarını, yatırımlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Kaymakamlar Toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlara bayram öncesinde gerekli yardımların yapılarak, onlara bayram sevinci yaşatılmasını istedi.

"Patpatlar sadece yük taşımacılığında kullanılacak"

Ağustos ayında hem Kurban Bayramı hem de fındık hasadı olması sebebiyle yoğun bir araç trafiği yaşanacağını ve kazaların artabileceğini söyleyen Vali Seddar Yavuz, "Bu bağlamda trafik denetimlerinin artırılması gerekiyor. Dün, sık sık trafik kazalarının yaşandığı, Fatsa ilçe merkezini Kumru yoluna bağlayan Yunus Emre Köprüsü kavşağında incelemelerde bulundum. Buradaki kavşak düzenlemesi ve trafik ışıkları yapımı 1 Eylül'de başlayacak. Güneş enerjisiyle çalışacak ışıklar yapılacak. Ayrıca, Ünye Devlet Hastanesi kavşağında mutlaka trafik ekipleri bulundurulup, hız kontrolleri artırılacak. Patpat denilen tarım araçları konusunda da güvenlik birimlerimize talimat verdim. Patpatlarda kesinlikle insan taşınmayacak. Sadece yük taşımacılığında kullanılacak. Trafik kazalarına bağlı ölümlerin azaltılması noktasında sizlerden daha fazla inisiyatif almanızı, gayret göstermenizi istiyorum" dedi.

"Mevsimlik tarım işçilerini ziyaret edin"

Kaymakamlardan, fındık mevsimi dolayısıyla Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri ile diyalog kurmalarını ve onları ziyaret etmelerini isteyen Vali Seddar Yavuz, "Fındık hasat sezonu nedeniyle ilimize gelecek olan mevsimlik tarım işçileri ve ailelerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlamak için oluşturduğumuz METİP alanlarında bu ailelerin çocuklarına yönelik eğitim, sağlık, kadınlara yönelik gebelik, kanser taraması, aşılama gibi birçok faaliyeti bir arada yürütüyoruz. Özellikle toplumla buluşmaları noktasında, iyi ilişkiler kurmak bakımından bu ailelere ziyaretlerde bulunmanızı tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Boğulma vakalarına dikkat edelim, vatandaşlarımızı uyaralım"

Konuşmasında boğulma vakalarına da değinen Vali Yavuz, 29 civarında boğulma vakası yaşandığını bunlardan 3 tanesinin ölümle sonuçlandığını belirtti. Kaymakamlardan olumsuz hava koşullarında, kontrolsüz alanlarda denize girmemeleri konusunda vatandaşları uyarmalarını, ikazlarda bulunmalarını son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Yavuz, uyuşturucu konusunda da titiz bir çalışma yürütüldüğünü, ilçelerde de aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"Sokakta karşılığı olmayan hiçbir mesleği sürdüremezsiniz"

'Gönülden Gönüle Projesi' kapsamında aile ziyaretlerine önem verilmesini isteyen Vali Yavuz, "Bayramda şehit ailelerimizi ziyaret edin. Sokakta karşılığı olmayan hiçbir mesleği sürdüremezsiniz. Mülki idare amirliği, aziz milletimizin ve devletimizin bekası bakımından fevkalade önemli bir meslek olduğunun altını çiziyorum. Vatandaşımızla, milletimizle, çalışma arkadaşlarınızla duygusal banka hesabı oluşturun, gönül köprüsünü tesis edin. Gönül kazanma, gönülden gönüle gizli bir yolu keşfetme, insanların duasını alma yolculuğuna devam edin" şeklinde konuştu.

Toplantının devamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından terör ve uyuşturucu ile mücadele, trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışmalar, Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri konularında sunum yapılarak, ilçe kaymakamlarına detaylı bilgilendirmede bulunuldu. - ORDU

Kaynak: İHA