Vali Yırık, trafik kazasında yaralanan Dr. Öğr. Üyesi Dikici ile bir araya geldi

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya'da trafik kazası geçiren Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Dikici'yi ziyaret etti.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Malatya'da trafik kazası geçiren Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Dikici'yi ziyaret etti.

Dikici, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Kaza sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Dr. Öğr. Üyesi Dikici'yi Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bilal Üstündağ ile birlikte ziyaret eden Vali Yırık yetkililerden Dikici'nin sağlık durumu ile ilgili bilgi alıp geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kazada hayatını kaybeden Emine Dikici için aile yakınlarına baş sağlığı dileyen Vali Yırık, daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji servisinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı