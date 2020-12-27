Vali Yırık: "Ağır yaralı olan vakamız yok, tespit ve taramalarımız yüzde 90 oranında"
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Vali Yırık: "Ağır yaralı olan vakamız yok, tespit ve taramalarımız yüzde 90 oranında"

27.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:41
Vali Yırık:

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası il protokolü depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu.

Elazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası il protokolü depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde incelemelerde bulundu.

Elazığ'da saat 9.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ilgili kurum müdürleri merkez üssü Sivrice'nin Kavaktepe köyüne gitti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen il protokolü incelemelerde bulundu.

Kavaktepe köyünde olduklarını belirten Vali Erkaya Yırık, "Tüm kurumlar ile vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak üzere geldik. Şükürler olsun merkezde ve köyde ciddi bir şekilde yaralı ve can kaybı yok. Yıkılan binamız yok. İçerisinde oturmaktayken hasarlı olup da deprem neticesinde maddi ve fiziki zarar gören vatandaşımız söz konusu değil. Sadece deprem anında panik ve heyecanla kaçmak isteyen vatandaşlarımızın bayılma gibi, ortopedik bir takım benzeri sıkıntıları oldu. Onları da zaten sağlık kuruluşlarımızda tedavi altına aldık ve tedavileri devam ediyor. Ağır yaralı olan vakamız yok. Şu an için tespit ve taramalarımız yüzde 90 oranında bitmesine rağmen devam ediyor. Devletimiz 24 Ocak'ta yaptığı gibi şimdi de vatandaşlarımızın tüm imkanlarıyla yanında. Vatandaşlarımız da zaten bu yapılan yardımlar noktasında teşekkürlerini ilettiler. Kavaktepe köyünde 4 ailenin konteyner talebi olduğu iletildi. Bir vatandaşımız hanesinin kalabalık olduğunu ilave konteyner talebi olduğunu belirtti. Zaten merkezde 577 adet konteynerimiz var. 3 mahallemizde kuruludur. Şu anda Osmaniye'den konteynerler yola çıktı. İhtiyacı olan vatandaşımıza teslim edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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