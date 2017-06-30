Vali Yılmaz Şimşek Görevine Başladı

Valiler Kararnamesi ile Niğde Valiliğine atanan Yılmaz Şimşek, görevine başladı.



Şimşek'i valilik binası önünde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ile protokol üyeleri karşıladı.



Daha sonra makamına geçen Şimşek, burada yaptığı açıklamada, Niğde halkını sevgi ve saygıyla selamladığını söyledi.



23 yıl önce kaymakam adayı olarak görev yaptığı Niğde'ye Vali atanmanın mutluluğunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını dile getiren Şimşek, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.



Vali Şimşek, "Bir başka mutluluk ve gurur kaynağımız ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanlık ve cesaretli duruşuyla darbe girişiminin seyrini değiştiren şehidimiz Ömer Halisdemir'in ata diyarına vali olarak atanmak oldu. Bu, beni ayrıca mutlu etti ve gururlandırdı. İnşallah ailesini en kısa zamanda ziyaret edeceğim. Bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum." dedi.



Niğde'ye yabancı olmadığını aktaran Şimşek, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 23 yıl önce Niğde'ye Kaymakam adayı olarak gelmiştim. Bu süre zarfında Niğde'nin tüm ilçelerini gezdim. Çiftlik ilçesinde 15 gün kaymakam vekilliğinde bulundum. Çamardının elmasını, Ulukışla'nın kirazını biliyorum. Fertek'in suyunu içtim. Niğde'nin potansiyelini de biliyorum. Niğde, sadece tarım ve hayvancılıkta değil, aynı zamanda turizmde, madencilikte, sanayide bunun gibi birçok alanda potansiyeli olan bir ilimiz. İnşallah bu potansiyeli harekete geçirerek Niğde'yi hak ettiği yerlere getirmek için çaba sarf edeceğiz. Bunu yaparken de bir yönetişim modeliyle hareket edeceğiz. Sivil toplum örgütlerimizin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarımızın, yönetici arkadaşlarımızın fikirlerini alacağız onlarla iş birliği, güç birliği ve gönül birliği yaparak Niğde'yi bölgenin parlayan yıldızı yapmak için uğraş sarf edeceğiz."



Şimşek, tüm kamu kurumlarının kapısının vatandaşlara sonuna kadar açık olacağını, vatandaş odaklı bir hizmet yürüteceklerini sözlerine ekledi.