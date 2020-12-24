Osmaniye'de GAMER İzleme ve Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı
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Osmaniye'de GAMER İzleme ve Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı

24.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:56
Osmaniye'de GAMER İzleme ve Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı

Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) 4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) 4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

GAMER merkezinde yapılan toplantıda konuşan Vali Yılmaz, merkezin çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Olaylara hızlı müdahale edilebilmesinin koordineli bir çalışmayla mümkün olabileceğini ifade eden Yılmaz, "Merkezimiz, ilimizde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturuldu." diye konuştu.

Vali Yılmaz, GAMER ile olaylara hızlı şekilde müdahale etmenin mümkün olacağını kaydetti.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü, İl GAMER'den Sorumlu ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Guddusi Arık, çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Osmaniye'de GAMER İzleme ve Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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