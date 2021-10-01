Vali Yıldırım, hayırsever işadamı tarafından restore ettirilen camiyi inceledi - Haberler
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Vali Yıldırım, hayırsever işadamı tarafından restore ettirilen camiyi inceledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Yıldırım, hayırsever işadamı tarafından restore ettirilen camiyi inceledi

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesine bağlı Misinli Mahallesi'nde yer alan ve hayırsever bir işadamı tarafından restore ettirilen Sultan Süleyman Camii'ni inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesine bağlı Misinli Mahallesi'nde yer alan ve hayırsever bir işadamı tarafından restore ettirilen Sultan Süleyman Camii'ni inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

Vali Aziz Yıldırım, beraberinde Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek ile birlikte ilçenin Vakıflar Mahallesi'nde yer alan ve aynı mahalle sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir kumaş boyama firmasının CEO'su Osman Sartık tarafından restore ettirilen Sultan Süleyman Camii'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve restorasyon süreci ile yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - TEKİRDAĞ

Vali Yıldırım, hayırsever işadamı tarafından restore ettirilen camiyi inceledi

Vali Yıldırım, hayırsever işadamı tarafından restore ettirilen camiyi inceledi

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Haber: Vali Yıldırım, hayırsever işadamı tarafından restore ettirilen camiyi inceledi - Haberler
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