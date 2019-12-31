Vali Yerlikaya öğretmenler huzurevini ziyaret etti

31.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:14

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğretmenler huzurevini ziyaret ederek, burada kalanların yeni yılını kutladı.

Üsküdar'daki Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevine gelen Yerlikaya, yaşlılarla sohbet ederek, karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

Öğretmenliğin güzel ve kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Yerlikaya, "İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrencimizin öğretmenleri ve hocaları olan meslektaşlarınızın hepsinin sizlere selam ve hürmetleri var. Allah, sağlık ve uzun ömür versin." dedi.

Yerlikaya, huzurevindeki 64 yıllık evli çift Melahat-Orhan Şide çiftiyle sohbet etti. Vali Yerlikaya'nın, evliliklerinin uzun sürmesinin sırrını sorduğu çift, sabır hoşgörü ve sevginin önemine işaret etti.

95 yaşındaki huzurevi sakini emekli öğretmen Zerrin Köksal'la da bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, "Benim bir önerim var. Burada bulunan hocalarımız liseleri ziyaret edip öğrencilere ders anlatsınlar. İlk başta da Zerrin Hocamızı yazalım. Gelmek isteyen hocalarımız, gençlere hayat dersi vermiş olacak. Ben de Zerrin hocamla beraber sınıfa gideceğim." dedi.

Vali Yerlikaya, daha sonra huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Valiliği Üsküdar Hasan Tan Çocuk Yuvasını da ziyaret eden Yerlikaya, çocuklarla sohbet edip birlikte yemek yedi.

Vali Ali Yerlikaya, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıttı.

Kaynak: AA