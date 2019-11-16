Vali Yerlikaya: "İstanbul'da 5 milyon 211 209 sigortalı çalışan var"

16.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 16.11.2019 19:43

Sosyal Güvenlik Merkezleri Toplu Açılış Töreni

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşması

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

İstanbul'da 5 milyon 211 209 sigortalı çalışan var

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşmasında, "Zeytinburnu ve Topkapı sosyal güvenlik merkezlerimiz 142 bin sigortalımıza, Fatih Sosyal Güvenlik Merkezimiz 220 bin, Silivri Sosyal Güvenlik Merkezimiz ise 62 bin sigortalı olmak üzere toplam 424 bin sigortalı çalışanımız ve 51 bin 757 işverenimize hizmet verilecektir. Bu kurumların inşaat maliyeti toplamı 93 milyon liradır." dedi.

İstanbul'un istihdam, üretim ve ticaret potansiyeli dolayısıyla Türkiye ekonomisinin merkezi olduğuna dikkati çeken Vali Yerlikaya, "Şehrimizde 4/A sigortalısı (işçi) 4 milyon 293 bin 777, 4-B sigortalısı (esnaf) 568 bin 212, 4-C sigortalısı (memur) 349 bin 212 olmak üzere 5 milyon 211 bin 209 sigortalı çalışanımız var." diye konuştu.

Vali Ali Yerlikaya, çalışma hayatında kayıt dışı istihdamın önlenmesi, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması için var güçle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA