Vali Yerlikaya'dan masalsı sis paylaşımı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve İstanbul Boğazı'nın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş" ifadelerini kullanarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havandan görüntülerini paylaştı.