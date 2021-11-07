Vali Yerlikaya'dan masalsı sis paylaşımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Yerlikaya'dan masalsı sis paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve İstanbul Boğazı'nın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü ve İstanbul Boğazı'nın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş" ifadelerini kullanarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havandan görüntülerini paylaştı.

Vali Yerlikaya'dan masalsı sis paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan masalsı sis paylaşımı

Vali Yerlikaya'dan masalsı sis paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Etkili olan sis nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sise gömüldü! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü sise gömüldü! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title