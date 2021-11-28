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Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara rüzgar uyarısı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.


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