Vali Yazıcı'dan komutanlara veda yemeği

24.08.2019 11:54

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kara Harp Okulu Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Gültekin Yaralı ile Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken emekliye ayrılan Bkm. Alb. Şenol Küçüktaş onuruna veda yemeği verdi.



Vali Ersin Yazıcı, veda yemeğinde yaptığı konuşmada, Tuğgeneral Gültekin Yaralı'ya Balıkesir'de yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Ailesi ile birlikte yeni görev yerinde huzurlu ve mutlu bir hayat temennisinde bulunan Vali Yazıcı, yeni görev yerinde de Tuğgeneral Yaralı'nın başarılı çalışmalar yapacağına inandığını söyledi. Vali Yazıcı konuşmasının devamında, Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olarak görev yaparken emekliye ayrılan Bakım Albay Şenol Küçüktaş'a yeni hayatında ailesi ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temenni etti. Komutanlar ise, Balıkesir'de görev yapmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederlerken, Balıkesir'i ve meaiarkadaşlarını unutmayacaklarını sözlerine eklediler.



Öğretmenevindeki yemeğe Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, Kara Astsb. MYO Müdürü Prof. Dr. Nurettin Acır, Kara Astsb. MYO Erkan Başkanı Tnk. Alb. Ahmet Kibar, Balıkesir Merkez Komutanı P.Alb. Evren Ünal, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı Haydar Filiz katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA